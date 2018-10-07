Хабиб уничтожил Конора. Шоу переросло в массовую драку – ФОТО - ВИДЕО

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором.

Как сообщает 1news.az, россиянин задушил ирландца, и заставил его сдаться в четвертом раунде на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Бой, которого ждали два года, и который сопровождался настоящим шоу до самого начала, в итоге завершился массовой дракой.

После боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором. В итоге, начала массовая драка с участием штабов двух спортсменов.

Как следствие, впервые в истории UFC победитель был объявлен без участия самих спортсменов. Обоих бойцов увели в подтрибунное помещение. Сделано это было в целях безопасности. Хабиб требовал пояса, которого заслужил. Но глава UFC Дейн Уайт объяснил дагестанцу, что не сможет вручить ему пояс прямо сейчас, так как это может снова спровоцировать массовую драку на арене.

Уже после завершения боя Дэйн Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора расследует Спортивная комиссия Невады.

«Я увидел, как один из бойцов Конора вызывает Хабиба. И Хабиб принял вызов. Затем два парня Хабиба вышли в октагон и ударили Конора сзади. Вот все, что я увидел. Спортивная комиссия Невады расследует произошедшее. Конора ни в чем не обвиняют. Под подозрением Хабиб и его товарищи. Троих парней из угла Хабиба задержали, но их уже выпустили на свободу. Конор МакГрегор не стал писать заявление в полицию.

Будет ли реванш? Надо дождаться решения комиссии: получит ли Хабиб еще визу или его депортируют без разрешения вернуться. Я пока не знаю, что будет дальше», – сказал Уайт.

Отметим, что посетители арены в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Dvoretskaya (@didvor) 6 Окт 2018 в 10:41 PDT

Что касается самого боя, то он прошел при подавляющем преимуществе Хабиба, который переводил в партер три из четырех раундов. МакГрегор так и не смог ничего показать за весь бой. К борьбе против Хабиба он совсем оказался не готовым.

Вот так спортсмены появились к октагоне:

Теперь у Хабиба 27 побед в ММА, 11 из них в UFC, и ни одного поражения.

Теймур Максутов