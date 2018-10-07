Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула и дисквалифицирован - ВИДЕО

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула и дисквалифицирован за драку после боя против Конора МакГрегора.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил после боя глава UFC Дейн Уайт.

Он заявил, что инцидент, произошедший после боя, будет расследован Спортивной комиссией штата Невада. И на время расследования гонорар Хабиба заморожен. «Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Нужно посмотреть, что произойдет теперь. Точно будут штрафы, возможно, запреты на посещение США. Посмотрим, как все будет развиваться. Если Нурмагомедова отстранят на очень долгий срок, то тогда UFC будет вынуждена лишить его титула. К Конору никаких претензий нет. Он получит свой гонорар».

Отметим, что за бой Конор получил 3 млн. долларов плюс проценты от платных трансляций. Гонорар Хабиба составил 2 млн. плюс проценты.

«Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь», - сказал Уайт.

После боя были арестованы три человека из команды Хабиба, но позже их отпустили.

Напомним, что после боя Нурмагомедов спровоцировал массовую драку. Он перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором. В итоге, начала массовая драка с участием штабов двух спортсменов.

Хабиб одержал победу над Конором в четвертом раунде удушающим приемом.

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