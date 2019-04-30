Эмин Милли покидает Meydan TV: почему фолловеры не верят в его искренность?

Руководитель оппозиционного интернет-канала Meydan TV Эмин Милли (Абдуллаев) покинул должность директора проекта, о чем написал на своей странице в Facebook.

Свое решение Милли обосновал тем, что, по его мнению, не стоит задерживаться на одной должности более пяти лет. По его словам, «надо найти в себе смелость, чтобы уступить свои места более молодым, более знающим, более гибким кадрам».

При этом, он поспешил опровергнуть любые предположения о наличии в проекте финансовых проблем или выявления фактов финансовых махинаций.

Милли написал, что отныне он человек свободный, а посему будет искать новую работу: «Вне зависимости от того, куда я устроюсь на работу или над каким проектом буду работать, я, как и всегда, буду служить Азербайджану, моему народу, государству».

Данная ремарка, как и в целом заявление об уходе с Meydan TV было с иронией воспринято большинством подписчиков Э.Милли в соцсетях. В своих комментариях пользователи выражали предположение, что Эмин Милли фактически анонсировать готовность поработать в «менее оппозиционном проекте».

По мнению же других комментаторов Милли был буквально удален из проекта под давлением ряда крупнейших доноров, которые были крайне недовольны отсутствием прозрачности в расходовании средств и его единоличным контролем над всеми финансовыми потоками.

Кроме того, Эмину Милли напомнили о многочисленных главах международных корпораций, которые проработали на одном месте более 5, а то и 10 лет, таким образом указав на его слабую подкованность в вопросах бизнес управления.

Как отметил в беседе с 1news.az один из сотрудников зарубежного фонда, выделяющего гранты на подобного рода проекты по всему миру, Meydan TV в отдельные годы (в зависимости от политической повестки) мог получать до полумиллиона долларов в год только от институциональных доноров. Еще несколько десятков тысяч долларов могли жертвовать физические лица.

Эмин Милли неоднократно попадал под шквал критики из-за нежелания публиковать отчетность о полученных финансовых средствах. В частности, критики отмечали, что из-за неясности в схемах финансирования канала, вопрос о том, кому именно от служит остается открытым. Сам Эмин Милли эти вопросы отвергал, при этом заявляя, что ради финансирования проекта он готов продать даже квартиру. Впрочем, квартиру он так и не продал.

По мнению одного из собеседников 1news.az, довольно хорошо знающего Эмина Милли, вполне возможно, что ему не так интересно работать на новых условиях большей прозрачности и меньшего контроля.

«Эмин натура увлекающаяся. Он человек тщеславный и к рутинной работе неприспособленный. Ему сложно управлять реальным бизнесом. Не говоря уже о том, что аскетом его не назовешь. Вполне возможно, что на фоне сокращения доходов, а также участившихся требований о большей транспарентности, Милли принял решение покинуть проект, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Думаю, он ждет новых «заказов» от своих зарубежных спонсоров», - говорит собеседник агентства.

На должности главы канала Эмина Милли сменил рэпер Джамал Али, эмигрировавший в Германию несколько лет назад. Само по себе назначение человека, не имеющего никакого опыта в сфере коммуникаций или медийного бизнеса вызвало не меньше вопросов и иронии со стороны подписчиков онлайн-канала в Facebook.

Многие восприняли выбор этой кандидатуры, как «какой-то троллинг». По их мнению, таким образом Эмин Милли послал своего рода месседж спонсорам -«раз решили сменить меня на кого-то нового, то пусть это будет вообще ничего не смыслящий в этом деле человек».

«Фактически сложилась какая-то комичная ситуация. Проект превращается в фарс. Также не совсем понятно, как он может покинуть свой же проект. Он что, передаст его третьим лицам?», - говорит все тот же собеседник 1news.az, знакомый с ситуацией.

По мнению другого собеседника агентства, главного редактора газеты «Xalq Cəbhəsi» Эльчина Мирзабейли, сам по себе, Meydan TV является проектом антиазербайджанской направленности.

«Создание и деятельность этого онлайн-канала представляет собой продуманный проект, в основе которого лежит намеренное распространение предвзятой информации об Азербайджане.

Думаю, что главная цель задействованных на этом канале лиц – это улучшение личного материального положения. Нам всем известно, что между этой группой лиц долгое время шла т.н. «грантовая война». В частности, об этом свидетельствует переписка между ними, которую ранее неизвестные слили в интернет», - сказал эксперт.

«Кроме того, в интернете есть достаточно информации по соответствующим отчетам, в частности, охватывающим период 2016-2017 гг, связанным с созданием и деятельностью этого интернет-канала, хотя его название напрямую и не называется. Эту информацию я лично неоднократно представлял вниманию азербайджанской общественности, и она свидетельствует, что за этой деятельностью стоят враждебные Азербайджану зарубежные донорские организации», - отметил Эльчин Мирзабейли.

По его словам, в конечном итоге, между Эмином Милли и другими подобными ему лицами усилился конфликт, развернувшийся на почве распределения средств: «Я думаю, что за сменой руководителя Meydan TV тоже может стоять именно финансовое противостояние. То есть, тем, кто стоит за этим каналом, нужен в его руководстве человек менее амбициозный, с меньшими финансовыми требованиями».

«В целом, я не вижу необходимости уделять таким персонам особого внимания. Было бы лучше, если бы их изучением занялись люди, которые только начинают «осваивать» социальные сети, а не профессиональные аналитики.

Если же вам интересно мое мнение, то я полагаю, что если человек работал на одни внешние силы, то нет гарантии того, что завтра он не будет стимулироваться другими», - резюмировал Эльчин Мирзабейли.

1news.az