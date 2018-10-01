Джорджина Родригес поддержала Криштиану Роналду после обвинений в изнасиловании – ФОТО

Возлюбленная всемирно известного футболиста Криштиану Роналду, которого на прошлой неделе обвинили в изнасиловании, не осталась в стороне от этой скандальной ситуации, поддержав любимого мужчину.

Дж.Родригес разместила в Instagram фотографию, сделанную на футбольном стадионе после победы команды К.Роналду, которую сопроводила следующим комментарием: «Препятствия на дороге всегда делают нас сильнее и помогают расти. Спасибо за отличную игру. Я люблю тебя, Криштиану».

Отметим, что вместе с футболистом Дж.Родригес воспитывает четверых детей.

Напомним, что ранее немецкий Spiegel опубликовал статью, в которой обвинил спортсмена в изнасиловании 20-летней американки в США в 2009 году. Spiegel утверждает, что 12 января 2010 года адвокат футбольной звезды заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений.

«Это фейковые новости. Они попросту хотят прославиться за счет моего имени. Это часть моей работы, и это нормально», - заявил Роналду в прямом эфире в Instagram, комментируя скандальную ситуацию.

Отметим, что в Сети также распространились снимки футболиста с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

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В.Ф, Г.Р.