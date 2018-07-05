Дневник ЧМ-2018: о трудностях перевода или о том, как на мундиале в России замещают пробелы в знании английского – ФОТО

После своих статей я часто читаю комментарии юзеров и понимаю, что люди не до конца осознают какую работу проделывают журналисты на крупных соревнованиях.

Журналистам и вправду приходится сложнее, чем фанатам, потому что мы не просто сидим, наблюдая за матчами. Наряду с тем, что мы анализируем перипетии, разворачивающиеся на поле, чтобы потом изложить это в своих статьях или репортажах, мы также наблюдаем за околофутбольной жизнью, беседуем с коллегами и делимся мнениями, отмечаем для себя положительные и негативные стороны организационных моментов, не говоря уже о том, что мы с ними напрямую сталкиваемся чаще тех, кто приходит на стадионы 1-2 раза за чемпионат.

Поэтому за всеми оценками журналистов стоит личный опыт и трезвый взгляд, а не стремление приукрасить или, напротив, очернить действительность. Речь, конечно же, об адекватных журналистах, к коим я себя, с вашего позволения, всё-таки причисляю.

Итак, за 2 недели пребывания на чемпионате мира по футболу в России уже можно говорить о многих плюсах и минусах. Сразу оговорюсь, что организация любого крупного мероприятия требует колоссальной затраты сил и знаний. Легко подсчитывать недочёты и указывать на ошибки, когда ты уже приехал на всё готовое, а с другой стороны, можно сказать, что это не ваша забота, и такой подход тоже имеет место быть. Но мне, как участнику и наблюдателю множества крупных ивэнтов и в нашей стране, и за рубежом, сложно делать только первое или только второе. Мой анализ всегда имеет момент сравнивания, и Россия, безусловно, справляется. Организованность общественного транспорта, допуск болельщиков к стадиону и их вывод, безопасность на входах и выходах, работа Медиа-центра, коммуницирование стаффа с представителями СМИ – в целом всё работает довольно слаженно.

Лично у меня возникли трудности только в Питере, о чём я рассказывала в предыдущем материале, а также есть вопросы к безопасности в метро. Поток людей там, конечно, нереально огромный, но хотелось бы видеть больше бдительности на входе и больше представителей органов правопорядка на станциях. К слову, во всех местах скопления фанатов их предостаточно – несколько раз я видела как быстро и бесшумно они ликвидировали небольшие конфликты.

Одним словом, картинка пока радует, но, на мой взгляд, главная проблема ЧМ в России - слишком много людей здесь плохо говорят по-английски. Если о пробелах в знании английского у рядовых граждан не нам с вами рассуждать, то проблемы с изъяснением у ребят, которые обслуживают ЧМ – точно не есть хорошо. Иностранные коллеги и фанаты называют именно это основной и чуть ли не единственной серьёзной проблемой, и я с ними согласна. Мне, как русскоговорящему человеку, конечно, легко, но не владеющим «великим и могучим» частенько приходится непросто. Примерно на 10 сотрудников тут приходится всего один англоязычный и это только по моим подсчётам в двух главных городах страны, не знаю как обстоят дела в периферии.

В защиту можно привести довод, что даже если не могут объясниться сами, то либо ведут за руку и показывают, либо отводят к тому, кто понимает. Но так быть, конечно же, не должно.

Впрочем, подозреваю, что местные и сами об этом недочёте в курсе, поэтому постарались максимально ясно с помощью двуязычных табличек и указателей облегчить иностранцам жизнь. В метро и автобусах практически все надписи приводятся на двух языках. Остановки также озвучиваются на русском и английском.

Электронные табло работают по той же системе.

Это не относится к теме, но просто мне очень понравилось, что в новых поездах московской подземки транслируются матчи ЧМ в реальном времени.

К слову о подземке: в Москве я перемещаюсь исключительно на метро и не понимаю - почему многие говорят о том, что здесь легко заблудиться? По-моему, любой человек, который умеет читать, не сможет тут заблудиться, даже если очень захочет. Тем более сейчас, когда всё очень доступно расписано.

Я приезжаю в Белокаменную с 2002-го года и прекрасно помню прежнее положение дел в этом отношении. Сейчас тут правда просто удобно перемещаться. Местные тоже подтверждают, что сделать двуязычными все опознавательные знаки и таблички в городе надо было уже давно, потому что иностранцев здесь хватает и без мундиаля, но главное футбольное первенство данный процесс сильно ускорило и заодно облегчило им жизнь – спрашивать дорогу стали меньше.

Особо хочу отметить, что в России очень хорошо развита поддержка телефонных приложений, которые можно скачать как в Аpple store так и в Google play. Начиная от служб такси, заканчивая схемой метро и расписанием автобусов – вы можете тут найти в электронном формате абсолютно всё. Я даже позавидовала, потому что у нас в Баку пока дошли только до приложений по вызову такси, да и в принципе спроса на эти электронные навороты невысокие, хотя они очень удобные и эффективные.

И пока вы вникаете в описанные мной трудности перевода на Кубке мира, я отправляюсь в Нижний Новгород, чтобы после матча Франция – Уругвай рассказать вам как проходит мундиаль не в крупных городах России.

Фарида Расулова, Москва.

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