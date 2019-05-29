Давор Шукер: «Баку ответит «доброжелателям» классным финалом»

До главного футбольного события года в нашей стране – финала Лиги Европы сезона 2018/2019 гг. остаются считанные часы.

Среди почетных гостей Города огней, приехавших воочию увидеть этот суперматч, и легенда мирового спорта, бронзовый призер чемпионата мира – 1998, обладатель Лиги чемпионов 1997/1998, президент HNS (Хорватский футбольный союз) Давор Шукер.

Своими ожиданиями от предстоящего на бакинском Олимпийском стадионе противостояния он делится с читателями 1news.az.

- Добро пожаловать в Баку.

- Больше спасибо.

- Как настроение?

- Конец весны, прекрасная погода, гостеприимный Кавказ и финал Лиги Европы – «Челси» - «Арсенал». Что еще нужно для счастья?

- Ну, наверное, для полного счастья не хватает победы любимой команды в этом финале.

- Победа сегодня должна достаться «канонирам». Они находятся в прекрасной форме и заслуживают того, чтобы увезти этот трофей. Скажу вам больше: сегодняшний «Арсенал» – один из лучших «Арсеналов» в истории клуба, он способен взять и Лигу чемпионов в следующем сезоне.

- При условии, что клубу удастся сохранить в межсезонье свой костяк.

- Само собою, разумеется. По сути, «Арсенал» - это все еще продукт, создателем которого является Арсен Венгер. Гениальный тренер, навсегда вписавший свое имя в историю «пушкарей».

- У нас в таких случаях принято говорить – «Вписал имя золотыми буквами».

- Венгер одним из первых заслуживает золотых букв в истории «Арсенала». Он много сделал для этого клуба, проработав в нем более двух десятков лет. Вот, только, главной мечты реализовать не смог. Я имею ввиду Лигу чемпионов. Клуб неоднократно пытался покорить вершину, пару раз доходил до полуфинала, однажды играл в финале против «Барсы» (сезон 2005/2006 «Барселона» - «Арсенал» - 2:1).

Но всякий раз им не хватало самой малости. На смену Венгеру пришел Унаи Эмери. Считаю, что руководство сделало отличный выбор, пригласив этого специалиста. Испанец не делал кардинальных изменений в игре команды, а обогатил ее стиль: к изыску и элегантности добавил мощь, напор и прессинг. И это дало результат. Кстати, каков ваш прогноз на встречу?

- Прогнозов не люблю, а вот болеть буду за «Челси».

- Я так понимаю, сегодня многие местные болельщики будут болеть за «аристократов»?

- Вы правы, симпатии большинства местных болельщиков будут на стороне Маурицио Сарри и компании.

- Догадываюсь, почему. Что тут скажешь? Честно говоря, мне не понятны действия руководства «Арсенала». Зачем было делать громкие заявления и обострять ситуацию, когда организаторы дают стопроцентные гарантии безопасности всем гостям, без исключения, включая Генриха Мхитаряна.

Не берусь осуждать или оправдывать поступок армянского спортсмена. Чужая душа, как говорится, потемки. Тем не менее, убежден, что принимающая сторона обеспечила бы его безопасность. Я бы не говорил так уверенно, если бы не знал о десятках случаев, когда представители сборной Армении, борцы или боксеры, участвовали в соревнованиях, проходящих на территории Азербайджана.

- Не просто участвовали, но даже становились призерами. А, потом, преспокойно возвращались восвояси.

- Тем более не вижу причин сомневаться в том, что в случае с Мхитаряном могло произойти нечто ужасное.

- Спортсмены армянской национальности приезжали к нам и в составах других национальных сборных: России, Украины, Грузии, Германии и так далее.

- Да? Не знал, не знал. Ну, что ж, это только подтверждает мои слова о том, что Генриху Мхитаряну стоило приехать. Убежден, что визит этого парня в Баку имел бы массу плюсов. Ну, сейчас уже нет смысла говорить на эту тему.

Один из главных девизов УЕФА гласит о том, что ни в коем случае, не при каких обстоятельствах нельзя смешивать спорт и политику. К сожалению, на деле не всегда удается придерживаться данного правила.

- Масла в огонь подливали и некоторые западные издания, пытаясь испортить людям впечатления от предстоящего финала.

- Очень важно называть издания, которые «подливают это самое масло». Как правило, они являются представителями так называемой «желтой прессы». Вы не найдете среди них мало-мальски известного журнала или газеты. Потому что они дорожат репутацией и не станут писать неправды о событии, которое посетят тысячи их соотечественников.

- То есть…?

- То есть, они не станут писать неправды о Баку, потому что их же собственные читатели и сограждане, посетившие финал, опровергнут их. Написав ложь, они разочаруют их и в итоге потеряют. Поэтому солидные издания редко «играют в такие игры».

А, вот, желтой прессе все не по чем, им репутация не важна. Оттого и пишут всякие небылицы. Не стоит обращать внимания на такие СМИ. Понимаете, если им удалось испортить вам настроение, стало быть, они добились цели. Один лишь факт, что их статья или репортаж кем-то замечены, доставляют им удовольствие. Ну, а, если их слова произвели эффект, тогда на той стороне и вовсе праздник. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Кредо таких журналистов – придумывать людям проблемы и портить жизнь. Это их хлеб, другому они попросту не обучены. При этом они прекрасно понимают, что неправы, нередко попросту абсурдны.

Могу привезти примеры, когда подобные СМИ были в действии. Вот, ровно год назад в России прошел чемпионат мира по футболу. К чести россиян, они блестяще провели турнир. Вспомните, сколько было статей, призывавщих перенести мундиаль в другую страну. Думаете, они не понимали, что их требования абсурдны и никакого переноса не будет? Понимали, разумеется.

Или финал ЛЧ в Стамбуле – «Милан» - «Ливерпуль» (2004/2005 гг, 3:3 в осн. и доп. вр. и 2:3 в серии пен. – прим.). Тогда были силы, требующие забрать у Турции финал и отдать его другой стране, потому что между местными и британскими фанатами существует вражда. (смеется) Думаете, они не догадывались, что УЕФА даже не рассмотрит это предложение? Бьюсь об заклад, что догадывались. Да и не интересовала их не сама игра, не безопасность болельщиков. Им нужна была шумиха и ничего больше.

Финал ЛЧ 1998 года, «Амстердам Арена», «Реал» побеждает итальянский «Юве» (1:0 - прим.).

- Вы тогда защищали цвета «галактикос».

- Совершенно верно. Так вот, за день до матча голландцы экстрадировали из страны около сотни итальянцев, приехавших поддержать свою команду. Но они устроили беспорядки и на законных основаниях были высланы из страны. И, что? Некоторые издания додумались до того, что обвинили власти в сговоре с мадридцами. Дескать, те специально высылают итальянцев, чтобы ослабить поддержку болельщиков. Абсурд, просто космический абсурд. Тем не менее, они о нем написали на полном серьезе.

Иными словами, призываю любителей спорта не реагировать на все эти глупые статьи и провокации. Азербайджан считается одним из лучших в мире организаторов больших спортивных мероприятий. Поэтому блестяще проведенный в Баку финал будет достойным ответом всем «доброжелателям».

Мурад МАМЕДОВ