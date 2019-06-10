Cтали известны победители «Azerbaijan International 2019»

В Баку завершился турнир «Azerbaijan International 2019» по бадминтону.

Как сообщает 1news.az, стали известны победители в 5 категориях.

В мужском зачете победу отпраздновал датчанин Расмус Гемке, а в женском – представительница Таиланда – Питтайапорн Чаиван.

В парных соревнованиях среди мужчин сильнее всех оказались дуэт из Германии в составе Марка Ламсфусса и Марвина Сиделя, а у женщин – англичане Клое Борч и Крис Лангрич.

А в парных смешанных соревнованиях победу отпраздновал дуэт из Франции Том Жикель и Делфин Делру.

В церемонии награждения победителей приняли участие глава отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Мансуров, президент федерации бадминтона Турции Мурад Озмекик, вице-президенты федерации бадминтона Азербайджана Балаш Касумов, Мирза Оруджев и Емин Зейналов, а также генсек федерации Насими Мусаев. Почетные гости наградили победителей и призеров медалями и денежными призами.

Отметим, что призовой фонд турнира составлял 25 тысяч долларов. На турнире «Azerbaijan International 2019» приняли участие 248 спортсменов из 39 стран мира, что является рекордом среди турниров категории «International Challenge».

Теймур Максутов