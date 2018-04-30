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Черная икра и «Формула 1»: Дуа Липа делится в Instagram впечатлениями о Баку – ФОТО

Сегодня в 15:19 ~ 1 минута на чтение 2574
Черная икра и «Формула 1»: Дуа Липа делится в Instagram впечатлениями о Баку – ФОТО

Одной из звездных гостей Гран-при Азербайджана «Формулы 1» стала всемирно известная британская певица Дуа Липа, выступившая с концертом в Crystal Hall.

«Однажды побывав в Азербайджане, окунитесь в Каспийское море», - пишет Д.Липа в Instagram, делясь снимком, на котором держит в руках три банки черной икры.

Находясь в Баку, Д.Липа следила с интересом за гонками, будучи в паддоке – специальном месте, служащем для развертывания моторхоумов команд и пребывания высокопоставленных личностей, – и делилась снимками в соцсети Instagram, где на певицу подписано около 10 миллионов фолловеров.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @dualipa 

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