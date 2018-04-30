Дуа Липа примерила арахчын – ФОТО

Всемирно известная британская певица Дуа Липа разместила в Instagram Stories снимки, на которых предстала в азербайджанском национальном головном уборе арахчыне.
«Мне подарили прекрасный азербайджанский национальный головной убор», - пишет Дуа Липа в Instagram Stories, благодаря поклонников за участие в концерте.
Напомним, что 29 апреля Д.Липа выступила с концертом в Crystal Hall, который стал завершающим мероприятием в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формулы 1».
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @dualipa