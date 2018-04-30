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Дуа Липа примерила арахчын – ФОТО

Сегодня в 09:45 ~ 1 минута на чтение 6263
Дуа Липа примерила арахчын – ФОТО

Всемирно известная британская певица Дуа Липа разместила в Instagram Stories снимки, на которых предстала в азербайджанском национальном головном уборе арахчыне.

«Мне подарили прекрасный азербайджанский национальный головной убор», - пишет Дуа Липа в Instagram Stories, благодаря поклонников за участие в концерте.

Напомним, что 29 апреля Д.Липа выступила с концертом в Crystal Hall, который стал завершающим мероприятием в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

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Грандиозный концерт Дуа Липы в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» - ФОТО

Ф, Г.

Фото: Instagram by @dualipa

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