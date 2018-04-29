Грандиозный концерт Дуа Липы в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» - ФОТО - ВИДЕО

Развлекательная программа Гран-при Азербайджана «Формула-1» завершилась концертом британской певицы косовского происхождения Дуа Липы.
29 апреля в завершающий день бакинского гоночного уикенда в Crystal Hall состоялся грандиозный концерт певицы Дуа Липы, которая выступала в Баку впервые – напомним, что в рамках развлекательная программа Гран-при Азербайджана «Формула-1» также состоялись концерты группы «Jamiroquai» и Кристины Агилеры.
Как прошел концерт Дуа Липы, можно увидеть в фоторепортаже, представленном для просмотра ниже.
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Ф.В.
Фото: Maltus