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Брайан Агербак: «В будущем в Баку могут пройти чемпионаты мира и Европы по бадминтону»

Сегодня в 12:34 ~ 1 минута на чтение 264
Брайан Агербак: «В будущем в Баку могут пройти чемпионаты мира и Европы по бадминтону»

Генеральный секретарь Европейкой конфедерации бадминтона Брайан Агербак рассказал о турнире «Azerbaijan International 2019», который пройдет в Баку, а также поделился своим мнением относительно перспектив проведения в нашей стране чемпионатов Европы и мира.

«У нас большие ожидания от проведения в следующем году в Баку турнира, - приводит 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации Бадминтона Азербайджана слова Барйана Агербака, - Я был в Баку во время первых Европейских игр, и стал свидетелем того, на каком высоком уровне Азербайджан проводит спортивные турниры. В этом плане у страны большой опыт, и готовая инфраструктура. 

Федерация бадминтона Азербайджана развивается, и готова к проведению турнира такого уровня. Большой опыт, заработанный во время Евроигр, играет большую роль в организации таких турниров. Думаю, что международный турнир по бадминтону будет проведен на самом высоком уровне.

Думаю, что в будущем в Баку могут пройти чемпионаты мира и Европы по бадминтону. В Азербайджане спорту уделяется большое внимание. После Евроигр азербайджанские бадминтонисты успешно выступают на международных соревнованиях. А федерация бадминтона Азербайджана активно участвует в деятельности Европейкой конфедерации бадминтона. Федерация бадминтона Азербайджана очень важный партнер европейской семьи бадминтона», - сказал он.

Напомним, что «Azerbaijan International 2019» пройдет с 6 по 9 июня в Бакинском дворце спорта. На турнире будут определены победители по пяти категориям. Призовой фонд турнира 25 тысяч долларов.

Теймур Максутов

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