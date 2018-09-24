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Бинали Йылдырым остановил кортеж из-за раненых в ДТП – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:24 ~ 1 минута на чтение 1040
Бинали Йылдырым остановил кортеж из-за раненых в ДТП – ФОТО - ВИДЕО

Спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым остановил кортеж, чтобы поинтересоваться состоянием раненых в ДТП.

Как сообщает Haberler, инцидент произошел вчера по пути в аэропорт Эсенбога, откуда Йылдырым должен был вылететь с официальным визитом в Узбекистан.

Заметив по дороге ДТП, и лежащих на земле двоих пострадавших, в том числе, полицейского, турецкий спикер остановил автомобиль и вышел, чтобы поинтересоваться их состоянием.

Первую помощь раненым оказал личный врач Йылдырыма и медики из штата парламента, после чего спикер пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и продолжил путь.

Ф.Багирова

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