Беременная Фахрия Эвджен поставила очередной запрет Бураку Озчивиту – ФОТО

В 2019 году одна из самых красивых пар турецкого кино - Фахрия Эвджен и Бурак Озчивит впервые станут родителями.

Звездная пара пока официально не подтверждает информацию о возможном прибавлении в семье, но как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, срок беременности Ф.Эвджен равен 2,5 месяца.

И если ранее известная своей патологической ревностью Ф.Эвджен заставляла Б.Озчивита блокировать в Instagram возможных соперниц – российскую звезду Викторию Боню и иранскую модель Махлагху Джабери, то забеременев, поставила супругу очередной запрет.

Mynet.com отмечает, что актриса, у которой ранний токсикоз, строго настрого запретила Б.Озчивиту пользоваться парфюмом, и он неукоснительно следует этому запрету, дабы не раздражать и не расстраивать любимую супругу.

Также турецкие СМИ отмечают, что после рождения ребенка Ф.Эвджен не планирует нанимать няню и будет смотреть за ребенком сама, ради чего готова отказаться от карьеры на неопределенный срок.

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Ф.В, Г.Р.