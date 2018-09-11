Азербайджанки выбраны в парламент Швеции – ФОТО

Гражданка Швеции азербайджанского происхождения Айлин Фазелиан выбрана в парламент страны от Социал-демократической партии по итогам состоявшихся накануне парламентских выборов.

Своими эмоциями 26-летний политик поделилась на странице в Фейсбуке.

«Это чувство невозможно описать. Какое невероятное ощущение, когда твое имя – второе в списке Риксдага [парламента Швеции]», - написала Айлин Фазелиан.

Она поблагодарила всех, кто предпочитает различными путями бороться в целях защиты гуманности в обществе «в моей любимой Швеции».

«Все те, кто отказывается давать дорогу ненависти и недоверию, вы – опора в моей борьбе», - написала Айлин Фазелиан, которая с подросткового возраста является активистом Социал-демократической партии Швеции.

Член правления Союза журналистов азербайджанской диаспоры Швеции Эльнур Эльтюрк в интервью СМИ сообщил, что в новый состав шведского парламента прошла также и сестра Айлин Фазелиан – Айдан Керимли. Она была избрана от партии «Центр».

По предварительным данным, парламентские выборы в Швеции 10 сентября завершились тем, что большинство голосов почти поровну поделили между собой Альянс правоцентристских партий (39,6% голосов) и правящий красно-зеленый блок, в который входят социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия (39,4%).

Успех продемонстрировала правая партия «Шведские демократы», которая набрала 19,2% голосов. Популярность партии во многом обусловлена ее антииммигрантской риторикой, которая выглядит особенно привлекательной на фоне разразившегося в 2015 году в Европе мигрантского кризиса.

1news.az