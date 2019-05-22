Азербайджан примет турнир по бадминтону серии «International Challenge» - ФОТО

Баку накануне еще одного широкомасштабного соревнования.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, наша страна примет турнир «Azerbaijan İnternational» по бадминтону.

Турнир пройдет при организационной поддержке Национального Олимпийского Комитета, Министерства молодежи и спорта и Федерации бадминтона Азербайджана.

На турнире «Azerbaijan International» серии «International Challenge», который будет проведен с 6 до 9 июня, покажут свои мастерство около 220 спортсменов из 39 стран мира. Это рекорд для турниров серии «International Challenge». Местом проведения соревнования, общий призовой фонд которого составляет 25 тысяч долларов США, выбран Бакинский Дворец Спорта.

На турнире «Azerbaijan International», внесенном в календарный план Международной Федерации Бадминтона, будут определены победители и призеры по 5 категориям, получены рейтинговые очки для участия в Летных Олимпийских Играх Токио.

Хотя «Azerbaijan İnternational» является первым большим бадминтонным турниром, который будет организован в нашей стране, интерес к нему высок. Один из фактов, доказывающих это, является наличие среди подтвержденных бадминтонистов призеров Олимпийских игр.

Бакинский турнир является последним серьезным испытанием для бадминтонистов перед 2-ми Европейскими Играми, которые пройдут 21-30 июня в столице Беларуси Минске. Как организатор наша страна будет представлена широким составом. За победу будут биться 20 бадминтонистов. Встречи будут судить 16 судей из Европы и Азии. Наличие среди основных рефери наших местных рефери - сестер Фидан и Гюльджаннат Гусейнли является особым радостным обстоятельном.

Бадминтон был включен в программу первых Европейских Игр, проведенных 4 года назад. Т.е., Баку имеет необходимую практику и требуемую спортивную инфраструктуру для проведения больших соревнований по бадминтону.

В федерации отмечают, что они верят, что проведение таких соревнований с олимпийской лицензией будет способствовать увеличению популярности бадминтона в Азербайджане и его развитию.

Нужно особо отметить, что наш бадминтонист Эзми Говимурамодхини завоевал путевку на 2-ые Европейские Игры, которые пройдут в Минске. Эзми для достижения указанного результата вел борьбу в 28 турнирах. А Эди Рески Двичайо, располагающийся на 80-ом месте в мировом рейтинге, оставляет шансы завоевать лицензию в Летние Олимпийские игры, которые будут проведены в 2020 году в Токио. Тандем Эди-Эзми размешен на 66 месте в мировом рейтинге парных бадминтонистов.

Финальные игры «Azerbaijan İnternational» будут транслироваться 9 июня в прямом эфире Общественного Телевидения.

1news.az