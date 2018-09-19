Азербайджан примет лицензионный турнир по бадминтону

Баку в 2019 году примет турнир по бадминтону категории «International Challenge», который будет носить лицензионный характер к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, бакинский турнир уже включен в календарный план на 2019 год.

«Azerbaijan International 2019» пройдет в Бакинском дворце спорта с 6 по 9 июня. На турнире будут определены победители и призеры в 5 категориях. Призовой фонд турнира 25 тысяч долларов.

Это первый крупный турнир по бадминтону, который пройдет в Баку. Хотя три года назад бадминтон был включен в программу Первых Европейских игр, но тогда был одним из 30 видов спорта.

Подготовил Теймур Максутов