1news.az
Другие виды
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджан примет лицензионный турнир по бадминтону

Сегодня в 13:51 ~ 1 минута на чтение 321
Азербайджан примет лицензионный турнир по бадминтону

Баку в 2019 году примет турнир по бадминтону категории «International Challenge», который будет носить лицензионный характер к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, бакинский турнир уже включен в календарный план на 2019 год.  

«Azerbaijan International 2019» пройдет в Бакинском дворце спорта с 6 по 9 июня. На турнире будут определены победители и призеры в 5 категориях. Призовой фонд турнира 25 тысяч долларов.

Это первый крупный турнир по бадминтону, который пройдет в Баку. Хотя три года назад бадминтон был включен в программу Первых Европейских игр, но тогда был одним из 30 видов спорта.

Подготовил Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

321

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Другие виды

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net