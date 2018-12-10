Айгюн Кязимовой вручена престижная турецкая премия Altın Kelebek – ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова получила престижную турецкую премию Altın Kelebek (Золотая бабочка).

«Золотую бабочку» певица получила в номинации «Певица года в Азербайджане», в которой также были представлены Сямра Рагимли, Диляра Кязимова, Гюнай Ибрагили, Айсель Ализаде, Хатира Ислам и Роза Зергерли.

«Не буду много говорить. Я дважды номинировалась на эту премию, но не получала ее. Спасибо моим соотечественникам, которые голосовали за меня и тем самым привели меня на эту сцену», - отметила А.Кязимова, получая премию Altın Kelebek из рук топового турецкого стилиста Ондера Трияки.

В ходе вручения премии, которое также транслировалось в прямом эфире на Xəzər TV, народная артистка исполнила свой мега-хит «Sus».

Отметим, что премия Altın Kelebek проводится в 45-й раз и является одной из самых значимых и весомых в турецком шоу-бизнесе.

Ф.В, Г.Р.