Айгюн Кязимова, Несрин Джавадзаде, Неслихан Атагюль и другие на красной дорожке премии Altın Kelebek – ФОТО

9 декабря в Стамбуле состоялась юбилейная, 45-я церемония вручении престижной турецкой премии в области шоу-бизнеса Altın Kelebek (Золотая бабочка).

Не зря СМИ называют «Золотую бабочку» турецким «Оскаром», так как к церемонии каждая из номинированных и приглашенных звезд готовится чуть ли не за месяцы вперед, чтобы быть самой стильной и яркой на красной дорожке.

Отметим, что премию Altın Kelebek в этом году получила народная артистка Айгюн Кязимова в номинации «Лучшая певица Азербайджана» - как азербайджанская дива и другие знаменитости выглядели на красной дорожке, смотрите в фоторепортаже, приведенном ниже.

На премии Айгюн Кязимова появилась в сопровождении своего близкого друга – дизайнера Руфата Исмаила, который является автором ее образов как для красной дорожки Altın Kelebek, так и для выступления на сцене.

Отметим, что ведущим прямого эфира с красной дорожки на Xəzər TV выступил Мурад Ариф.

Азербайджанская звезда турецкого арт-хауса актриса Несрин Джавадзаде вновь приковала к себе внимание фотографов – красавица появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте.

Снимком с красной дорожки вместе с Н.Джавадзаде в социальной сети Instagram поделился и азербайджанский певец Эмин Эминзаде.

Главная звезда вечера актриса Неслихан Атагюль, открывающая церемонию второй год подряд, выбрала для красной дорожки золотой наряд.

Блогер Наджиба Ахмед

Турецкая супермодель с азербайджанскими корнями Чагла Шикель не только появилась на красной дорожке, но и стала одной из соведущих церемонии вручения премии Altın Kelebek.

Серенай Сарыкая

Сибель Джан

Гюльбен Эрген с сыном

Ф.В, Г.Р.