Айдын Мирзазаде: «Независимая политика Азербайджана не отвечает интересам определенных кругов за рубежом» - ФОТО

Независимая внутренняя и внешняя политика Азербайджана не отвечает интересам определенных кругов за рубежом, - уверен депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, эти силы хотели бы видеть Азербайджан подобно арабским странам, которые переживают внутренний кризис.

«Азербайджан, начиная 1993 года сперва под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, а сейчас президента Ильхама Алиева ведет независимую политику. Все поступления от продажи природных ресурсов идут в азербайджанский бюджет, и направляются на улучшение инфраструктуры, повышение пенсий, укрепление обороноспособности, создание новых рабочих мест»,- указал он 1news.az.

Он указал, что в АР отсутствуют какие-либо причины для острого внутреннего политического кризиса, поэтому подкармливаются группы внутри республики, которые относятся к пятой колонне.

«За границей распространяется клевета в отношении Азербайджана, достойных представителей республики. Хотят испортить имидж страны, его отношения с зарубежными странами. Но, как показывает опыт предыдущих времен, это им не удастся»,- указал он.

А.Мирзазаде отметил, что Азербайджан стал одним из новых центров проведения международных мероприятий, спортивных игр.

«Многие страны предъявляют интерес Азербайджану для налаживания двухсторонних отношений. Рейтинг Президента Ильхама Алиева как внутри страны, так и за рубежом достаточно высок, и поэтому их пиар кампания в отношения Азербайджана, его руководителя всегда терпит фиаско. Там, где есть поддержка политики руководителя страны со стороны общества, происки определенных кругов за границей безуспешны»,- указал он.

Депутат указал, что пятая колонна внутри республики активизируется по поручению этих центров, по мере поступления грантов.

«Заранее можно предугадать, когда активизируется пятая колонна. Это происходит в канун проведения международных мероприятий, заключения между Азербайджаном и зарубежными странами важных соглашений.

Совсем скоро в Азербайджане пройдет влиятельное спортивное соревнование Формула 1, затем саммит Движения неприсоединения, в котором примут участие главы государств и правительств 120 стран мира.

В канун этих мероприятий по рекомендации определенных зарубежных антизаребайджанских кругов, пятая колонна старается нагнетать обстановку, вызвать недоверие граждан к руководству. Однако, они однозначно никогда не добьются успеха»,- указал он.

Эльшан Рустамов