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Армяне совершили провокацию, погиб азербайджанский военнослужащий

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 25
Армяне совершили провокацию, погиб азербайджанский военнослужащий

Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, был убит военнослужащий азербайджанской амии Омаров Агиль Акиф оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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