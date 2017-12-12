Армению заставят выплачивать компенсации азербайджанским вынужденным переселенцам

Верхняя палата Европейского суда по правам человека вынесла новое решение по делу «Чирагов и другие против Армении».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт ЕСПЧ, правительство Армении за нанесенный материальный и моральный ущерб должно выплатить каждому из 6 истцов по 5 тысяч евро, а также 28 642 фунта стерлингов для общих затрат.

Дело касалось жалоб шести азербайджанских вынужденных переселенцев, которые не могли вернуться в свои дома в Лачинском районе Азербайджана, откуда они были вынуждены бежать в 1992 году во время Карабахской войны.

В решении суда также подчеркивается, что ущерб не поддается точному исчислению.

Жалоба вынужденных переселенцев из Лачинского района Эльхана и Адыширина Чираговых, Фахраддина Пашаева, Акифа Гасанова, Рамиза и Гараджи Джабраиловых поступила в Европейский суд по правам человека 6 апреля 2005 года.

Напомним, что 16 июня 2015 года Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Чирагов и другие против Армении».

В связи с заявлением жалобщиков ЕСПЧ подтвердил, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории, в том числе Лачин, контролируются Арменией.

Суд также счел неверным отказ во владении своим имуществом или получении компенсации жалобщиками.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.