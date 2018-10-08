Арестован сын покойной Ильхамы Гулиевой

Арестованный сын покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхан Надыров обвиняется в мошенничестве.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в минувший уикенд О.Надыров был арестован сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции и в данный момент он находится в следственном изоляторе.
О.Надырова обвиняют в мошенничестве – присвоении незаконным путем суммы в размере 69.000 AZN якобы под предлогом устройства пострадавшего от его действий на работу.
Отметим, что не впервые имя О.Надырова попадает в криминальную хронику в связи с обвинениями в мошенничестве – в 2017 году он также был задержан по подобному обвинению, но затем отпущен на свободу.
Напомним, что обвиняемый в мошенничестве Орхан Надыров - приемный сын народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой, ушедшей из жизни в феврале 2016 года.
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Ф.В, Г.Р.