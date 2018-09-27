Шокирующие откровения сына Ильхамы Гулиевой: «Пока я был в морге, ее драгоценности были разворованы» - ВИДЕО

Сын народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхан Надиров стал гостем программы «Şou ATV», ведущей которой является Нана Агамалиева.

Рассказывая о смерти И.Гулиевой, ушедшей из жизни в феврале 2016, О.Надиров шокировал гостей в студии и телезрителей следующим откровением: «Никто не смог забрать с собой что-либо из этого мира в мир иной. Все мирское остается здесь. Пока я был в морге, ее драгоценности были разворованы. В доме было много людей, все смешалось. Я тогда не думал ни о чем и не знаю, кто все украл. Затем, ища что-либо, так и не находил».

О.Надиров также рассказал о том, что в данный момент остался без какой-либо жилплощади и проживает на съемной квартире – напомним, что все состояние И.Гулиевой досталось ее сестре, а О.Надиров, являющийся приемным сыном артистки, не получил ничего.

Ф.В, Г.Р.