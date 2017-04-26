Советник президента Фонда «Сколково» о том, как заработать в кризис

Эксклюзивное интервью 1news.az с советником президента Фонда «Сколково» по работе со стартапами Пеккой Вильякайненом.

Досье Сколковского института науки и технологий (Сколтех):

Пекка Вильякайнен родился в Финляндии в 1972 году. Он изучал инженерные науки в Технологическом университете г. Лаапенранта. Солидная техническая подготовка дала Пекке возможность в течение 25 лет успешно представлять интересы как крупных руководителей бизнеса, так и чисто технических команд. Пекка начал свою карьеру в качестве предпринимателя, основав в 1986 году компанию Oy Visual Systems Ltd. (1986-2004 гг.) В 2000 году его компания была приобретена компанией TietoEnator.

П.Вильякайнен заработал прозвище «Бульдозер» благодаря своей репутации человека, способного решать самые сложные бизнес- и политические задачи, возникающие в процессе управления транснациональной корпорацией. За время своей корпоративной карьеры он был доверенным советником ряда руководителей крупных компаний, специализирующихся на преобразованиях в сфере управления персоналом и оцифровке данных для предприятий.

В 2011 году, после 26 лет активной карьеры в компании Visual Systems-Tieto, он решил уйти в отставку и сосредоточиться на некоммерческом образовательном проекте под названием www.nofear-community.com. Благодаря этому проекту он стал приглашенным спикером и советником в ряде международных корпораций и бизнес-школ (например, IMD Business School).

В 2012 году П.Вильякайнена пригласили стать старшим советником президента Фонда Сколково. С этого момента он начал свою карьеру в качестве основателя и советника нескольких национальных предпринимательских программ РФ. Концепции российского Startup tour 2013-2014 (16 + 28 российских городов) и Startup Village отражают основные элементы этой работы.

Он также известен как инвестор, бизнес-ангел и советник ряда высокотехнологичных компаний. П.Вильякайнен также является известным филантропом в таких областях, как образование и классическая музыка. Он активно поддерживает и другие социальные проекты.

- Говорят, Вы инициировали свой первый стартап, будучи еще подростком, в 13 лет. Расскажите об этом. Сложно ли было? Каким был первоначальный капитал, если таковой вообще имел место быть?

- У меня было всего несколько тысяч шведских марок. То есть, пара сотен евро. Моя компания занималась программированием.

Все началось в середине 80-х, и было чудом, что мне повезло купить первый компьютер с цветным дисплеем. Он был единственным на тот момент в восточной части Финляндии. Купил я его на собственные деньги для того, чтобы самому заняться созданием программного обеспечения (ПО) и начать зарабатывать. А деньги на компьютер я скопил, занимаясь вещами, которые никоим образом к ИТ не относились – ловил крабов, пек пирожки. И это не шутка.

Потом я занимался созданием образовательного программного обеспечения. Уже в 1994 году произошел прорыв. Моя компания создала первое ПО в сфере интернет-банкинга. Остальное – достояние истории...

Когда я отошел от дел, в моей компании работали 20 тысяч человек из 26 стран. Поэтому я уже ветеран (смеется).

- Что бы Вы хотели сказать стартаперам?

- Сначала скажу их родителям.

Во всех странах, включая Азербайджан, сложилось общее понимание, зачем нужно движение стартаперов. Но должен сказать, что мы тут не просто занимаемся инновациями и развлекаем молодежь. Дело в том, что новые рабочие места появляются сейчас далеко не в крупных компаниях и корпорациях.

Понятно, что в России и Азербайджане все только и говорят, что о ценах на нефть. Но на самом деле более значительным вызовом сейчас представляется не падение цен на нефть, а роботизация. Очень скоро, в течение ближайших пяти лети, многих рабочих сменят роботы.

Расскажу историю, похожую на анекдот. У меня дом в Финляндии, он достаточно большой. Вначале в нем работали 10 садовников. А прошлым летом их число сократилось до шести - четверых сменил робот. Он прореживает сорняки, косит газон, поливает деревья и пр.

- Мне тоже хотелось бы робота, который занимался бы уборкой квартиры…

- Есть и такие.

- И где можно его купить?

- Да где угодно!

Если серьезно, эта тема сегодня очень важна. И не потому, что изменилась политическая конъюнктура. Это – требование времени.

Вот Вам еще один пример. Я инвестировал в крупнейшее предприятие Европы, занимающееся выращиванием лосося. Объем производства – 1,2 млн тонн продукции в год. Причем, выращивается лосось исключительно органическим и… экономическим путем. В стандартной ситуации на этом заводе работало бы не менее 200 человек. Но в новом роботизированном мире для этого производства требуются всего-то 18 человек.

Сейчас эти перемены происходят буквально во всех индустриях – сборка и производство автомобилей, энергетика… Скоро и такси появятся без водителей.

- Интересно, когда будет запущено массовое производство летающих автомобилей…

- Не знаю точно, когда, но это день не за горами (смеется).

- И Вы будете инвестировать в это производство?

- Безусловно. Люблю все, что связано с авиацией. Пилотирую вертолеты, например. Это - мое хобби.

Но, возвращаясь к Вашему вопросу о том, чтобы я посоветовал стартаперам, отвечу: думаю, любой, кто интересуется будущим Азербайджана, должен четко понимать, что сейчас происходит. Если вы бизнесмен и уже заработали какие-то средства, рассмотрите возможность выступить в качестве ментора или бизнес-ангела для молодого предпринимателя, который создает что-то новое и интересное.

Если вы учитель, который преподает в школе, или профессор университета, доносите до своих студентов и школьников суть происходящего, существующую реальность.

Если же вы стоите во главе традиционного бизнеса, рассмотрите возможность применения новых технологий для увеличения прибыли.

- Есть немаловажный момент. Сегодня в экономиках многих стран все еще наблюдаются кризисные проявления, в том числе и у нас. Потому многие бизнесмены осторожничают, боятся инвестировать, становиться бизнес-ангелами…

- У меня другой взгляд на это. Все свои бизнесы я начинал во время кризисов. И это не шутка.

В 1994 году в Европе, включая Финляндию, произошел очень мощный банковский кризис. А ведь еще в начале 90-х все банки процветали… Тремя годами ранее они давали огромные бонусы работникам, устраивали роскошные корпоративы… Расскажи им тогда, три года назад, про интернет-банкинг, я бы услышал в ответ: «Мальчик, отойди…» Но в 1994-м в связи с глубоким кризисом у банков возникла острая потребность в наращивании оборотов.

Именно в эпохи кризисов появляются небольшие молодые компании, которые предлагают крупным игрокам идеи, позволяющие улучшить производительность.

Если бы цена на нефть составляла $200 за баррель, то интерес к увеличению потенциала российского и азербайджанского стартап-сообщества был бы намного меньше.

Я не говорю, что низкие цены на нефть меня радуют. Но именно в кризис появляется много новых возможностей. И это должны понимать как крупные компании, так и молодые инициативные люди, желающие начать свой бизнес.

Еще один момент. Когда экономика растет, большинство богатых людей (не говорю, что супер обеспеченных - просто богатых) сильно ошибаются, думая, что самый классный бизнес в Баку – быть рантье. То есть, владеть квартирой и сдавать ее в аренду. То же самое происходит в России, где покупают недвижимость «на черный день». Моя жена – русская. Она как-то предложила мне скупить все квартиры на Невском проспекте (главная улица Санкт-Петербурга. – Ред.) «Как раз на «черный день» хватит», - сказала она.

Действительно, когда экономика растет, она перегрета, и цены на недвижимость ежегодно увеличиваются на 10%, покупка квартиры выглядит целесообразно. Но в реальном мире – где бы то ни было! – недвижимость растет всего-то на 2%, и в какие-то дни и вовсе идет и в минус, порой до 10%. Это начинает влиять на сознание бизнес-ангелов, которые уже гораздо аккуратнее относятся к своим вложениям.

Как видно, влияние кризиса не настолько прямолинейно. Более того, я считаю, что кризис – явление положительное.

- Какие Ваши самые первые впечатления о развитии сферы ИКТ в Азербайджане? Что Вы можете сказать о перспективах ИТ-сотрудничества между Россией, «Сколково» и Азербайджаном?

- После полутора часов сна я не готов судить о развитии ИТ вашей страны (смеется). Но я очень надеюсь, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном, в частности, «Сколково» и Азербайджаном, продолжится на регулярной основе.

Дело в том, что создание предпринимательского сообщества, в целом организация предпринимательского движения, не происходит по мановению волшебной палочки. Это, скорее, марафон. И нет сегодня более нейтральной темы, чем наука, бизнес, образование, стартапы и инновации. Даже сейчас, когда Россия переживает сложные времена, связанные с санкциями, общеполитической обстановкой, именно на базе предпринимательства и инновационных идей все объединяются, стремятся сделать что-то вместе, в том числе с другими странами-партнерами.

Я, например, из достаточно маленькой страны – Финляндии, население которой составляет всего 5 млн человек. Она, можно сказать, очень небольшая, миниатюрная в сравнении с Азербайджаном. Но даже нам удалось построить с Россией очень плодотворные отношения на базе инноваций и технологического сотрудничества.

Я думаю, что как раз между Россией, в частности, «Сколково» и Азербайджаном, такие отношения также можно легко наладить.

- Проводились ли какие-либо переговоры с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана? Парком высоких технологий, и если да, то таких договоренностей удалось достигнуть?

- Мы здесь для того, чтобы предоставить возможность молодым людям, предпринимателям, тем стартаперам, которые собрались на Open Innovations Startup Tour 2017, проявить себя. Между Россией и Азербайджаном сложились очень дружественные отношения, и если возникают какие-то вопросы, то они решаются достаточно быстро.

Мы не анонсируем подписания каких-то дополнительных документов, меморандумов. Наша задача – прежде всего, открыть возможности для участвующих в конкурсе молодых людей, предоставить им инструменты поддержки, которые у нас, в «Сколково», имеются.

А база уже есть. И мы здесь для того, что вести конкретный бизнес, соединять, связывать компании, присутствующие на Open Innovations Startup Tour, со «Сколково», с теми институтами и сервисами, которые представлены в нашем портфеле.

- Как проводится отбор стартапов? На что следует обращать внимание тем, кто в дальнейшем планирует участвовать в Open Innovations Startup Tour?

- Научный потенциал представленных проектов нас, по большому счету, не очень интересует. Если мы видим перед собой потенциального лауретата Нобелевской премии, это еще не значит, что он получит нашу поддержку. Наша задача – увидеть, есть ли у человека определенный ресурс и конкретный бизнес-план.

Понятно, что нас не могут не интересовать инновационные проекты с международной релевантностью. Но мы, прежде всего, ориентируемся на проекты, где есть команда, которая может довести его до ума и сделать коммерчески выгодным.

- Очевидно, что проекты, аналогичные зарубежным, но несколько видоизмененные, поддержку от «Сколково» не получат.

- Безусловно.

Но на мастер-классе в рамках Open Innovations Startup Tour 2017 я сказал, что большинство успешных бизнесов в мире что-то, да заимствуют. Например, если вы зайдете в головной офис GoPro, то увидите в нем камеры от Panasonic, Sony, Canon и других производителей. Они собирают лучшие камеры со всего мира, разбирают их и смотрят, что же есть нового и хорошего. И это, прежде всего, стимулирует и ускоряет продвижение и вывод продукции компании на рынок.

Я всегда использую пример корпорации Microsoft. В 90-е я как-то увиделся с Биллом Гейтсом, и подумал: «А как у Microsoft получается становиться все более успешным бизнесом во главе с таким человеком? Они ведь сами никогда ничего не изобретают!»

Ответ на этот вопрос прост: они очень быстро учатся и очень хорошо занимаются маркетингом. Нельзя сказать, что они – лучшие. Но при этом они зарабатывают миллиарды долларов.

Поэтому я всегда говорю, что инновационность, научная новизна должны всегда сочетаться, во-первых, с техническими способностями, во-вторых, возможностями реализации и, конечно же, с коммерческой выгодой.

Текст: Алена Салаева

Фото: Maltus, Сколтех