Заявление заместителя председателя правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Алексея Медведева о том, что «Газпром» может использовать Трансадриатический газопровод (TAP) для транспортировки газа в Европу, имеет большое значение.

Об этом 1news.az заявила ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана, эксперт Оксфордского института энергетических исследований (Англия) Гюльмира Рзаева.

По ее словам, ранее «Газпром» никогда не заявлял о возможности использования газопровода TAP для транспортировки газа на европейский рынок.

24 января в ходе 10-й Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Алексей Медведев заявил, что «Газпром» обсуждает возможность использования газопроводов Poseidon и TAP для поставок газа в Европу.

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«Говоря о газопроводе «Турецкий поток», А.Медведев, в частности, заявил, что по одной ветке газопровода российский газ будет транспортироваться по дну Черного моря в Турцию, по другой - в Европу. В настоящее время изучается возможность прокачки газа по газопроводу Poseidon или же по TAP», - сказала 1news.az Г.Рзаева, которая также принимает участие в конференции в Вене.

По ее словам, технические возможности для организации экспорта российского газа по TAP созданы будут.

«Как Трансанатолийский газопровод (TANAP), так и «Турецкий поток» «останавливаются» на турецко-греческой границе. Поэтому если «Газпром» выберет TAP, то по нему может транспортироваться российский газ в Грецию и другие южно-европейские страны», - сказала Г.Рзаева.

Касаясь объемов транспортировки, эксперт отметила, что первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 млрд кубометров газа в год.

«Пропускной способности в 10 млрд кубометров ничего не угрожает. Газ с «Шахдениз-2» сможет беспрепятственно транспортироваться по TAP в данном объеме. Такая договоренность достигнута с Евросоюзом.

При этом мощность газопровода может быть увеличена до 20 млрд кубометров. Что это означает? Любая компания, желающая транспортировать свой газ по TAP – будь это «Газпром» или другая европейская или не европейская компания – заявит в Open Season о желании забронировать в TAP какие-то определенные объемы, то газопровод, согласно европейскому законодательству, Третьему энергетическому пакету, просто обязан предоставить возможность данной компании экспортировать по нему свой газ. Никто не имеет права ей отказывать, ведь TAP – европейская «труба». Поэтому если «Газпром» решит использовать TAP для транспортировки газа, возможности для этого будут», - сказала Г.Рзаева.

Напомним, что 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая - для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ввод в строй обеих веток газопровода «Турецкий поток» пройдет в срок. По его словам, «Газпром» получил разрешение на проведение изысканий на участке в турецкой экономической зоне, что позволяет с уверенностью говорить, что обе «трубы» будут построены в срок, т.е., до конца 2019 года.

«Предусматривается создание транзитной инфраструктуры через территорию Турции в направлении европейских стран», — заявил глава «Газпрома» на встрече с президентом России Владимиром Путиным (РИА «Новости»).

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, заявил, что окончание строительства морского и сухопутного участков «Турецкого потока» запланировано на 2019 год.

Напомним, что TAP выбран акционерами «Шахдениз» в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу. В частности, TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через Адриатическое море на юг Италии и далее - в Западную Европу. Газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят через северную часть Греции, 215 км - Албанию, 105 км - Адриатическое море и 8 км - через Италию.

Строительство сухопутной части газопровода в Греции, Албании и Италии планируется завершить в течение 3,5 лет. Строительство морской части будет осуществлено зимой 2017-2018 гг. В 2019 году будут проводиться работы по вводу газопровода в эксплуатацию. Поставки газа по TAP запланированы на начало 2020 года. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.

Акционерами TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%).

Poseidon - проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.

Алена Салаева