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Нефть и Газ

Российский «Газпром» может использовать TAP для поставок газа в Европу 24.01.2017 17:00

ПАО «Газпром» может использовать Трансадриатический газопровод (TAP) для транспортировки газа в Европу.

Об этом, как написала на своей странице в социальной сети Facebook ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, эксперт Оксфордского института энергетических исследований (Англия) Гюльмира Рзаева, заявил в ходе 10-й Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Алексей Медведев.

Г.Рзаева принимает участие в 10-й Европейской газовой конференции, которая начала свою работу 24 января в Вене. Мероприятие собрало лидеров мировой газовой промышленности, а также представителей государственных учреждений, курирующих энергетический и нефтегазовый секторы экономики.

«Российский «Газпром» обсуждает возможность использования газопроводов Poseidon и TAP для поставок газа в Европу», - приводит слова А.Медведева Reuters.

TAP является частью Южного газового коридора, цепи газопроводов, по которым впервые будет обеспечена поставка газа с месторождения «Шахдениз» в Азербайджане на европейские рынки.

TAP выбран акционерами «Шахдениз» в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу. В частности, TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее - в Западную Европу. Газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят через северную часть Греции, 215 км - Албанию, 105 км - Адриатическое море и 8 км - через Италию.

Строительство сухопутной части газопровода в Греции, Албании и Италии планируется завершить в течение 3,5 лет. Строительство морской части будет осуществлено зимой 2017-2018 гг. В 2019 году будут проводиться работы по вводу газопровода в эксплуатацию. Поставки газа по TAP запланированы на начало 2020 года. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.

Акционерами TAP являются BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%).

Poseidon - проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.

Алена Салаева, Э.Т.

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