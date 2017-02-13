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Деньги

В 2016 году объем вкладов в азербайджанских банках снизился почти на 6% 13.02.2017 10:40

По состоянию на 1 января 2017 года общий объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями Азербайджана, составил 22 млрд 091 млн манатов.

Об этом говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Центрального банка Азербайджана.

За декабрь депозитная база банков снизилась на 2,5%, а в целом за 2016 год – на 5,7%.

Для сравнения: 1 декабря 2016 года общий объем депозитов в азербайджанских банках составлял 22 млрд 651,2 млн манатов, а 1 января 2016 года - 23 млрд 431,4 млн манатов.

Депозиты в национальной валюте – манатах - составили по итогам 2016 года 5 млрд 459 млн манатов, из которых 2 млрд 635,1 млн манатов - депозиты до востребования, 2 млрд 823,9 млн манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16 млрд 632 млн манатов, включая 4 млрд 803,3 млн манатов депозиты до востребования и 11 млрд 828,7 млн манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на 1 января 2017 года на вклады в манатах приходилось 24,7%, в инвалюте – 75,3% от общего объема депозитной базы банков. Отметим, что 1 января 2016 года за счет нацвалюты было сформировано 18,4%, инвалюты - 81,6% депозитной базы банков. Как видно, в 2016 году был зафиксирован незначительный рост объема манатных вкладов.  

Превалирование Отметим, что рдепозитов в иностранной валюте напрямую связано с девальвационными процессами в экономике. Так, решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана от 21 февраля 2015 года официальный курс доллара на 21 февраля 2015 года был установлен на уровне 1,05 маната. Для сравнения: 15 февраля курс маната по отношению к доллару США составлял 0,7844 AZN/USD. Таким образом, 21 февраля 2015 года доллар вырос по отношению к манату на 33,86%.

21 декабря 2015 года Центробанком Азербайджана было принято решение о переходе на плавающий курс маната, что привело к резкому повышению курса доллара и евро. Курс доллара по отношению к манату вырос на 47,63% - до 1,55 AZN/USD, евро укрепился на 47,88%, составив 1,685 AZN/EUR, а российский рубль – на 47,3%, до 0,0218 AZN/RUR.

Таким образом, в 2015 году официальный курс маната по отношению к доллару США снизился на 97,6%.

С 20 февраля 2015 года по 13 февраля 2017 года доллар США укрепился к манату на 120,56% - с 0,7844 AZN/USD до 1,7301  AZN/USD (официальный курс ЦБА на 13 февраля).

Напомним, что в 2015 году депозитная база азербайджанских банков увеличилась на 51,6%, в 2014 году - на 23,9%, в 2013 году –  на 16,6%.

Алена Салаева, Э.Т.

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