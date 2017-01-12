17 января начнется процесс выплаты процентов по долларовым облигациям SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Как сообщили 1news.az в компании SOCAR Capital, по каждой облигации будут выплачиваться проценты в размере $12,5.

«Владельцы облигаций могут использовать эти деньги по собственному усмотрению – обналичить, сохранить на банковском счету или приобрести на них новые облигации», - отметили в компании.

В SOCAR Capital также пояснили, что ежеквартальные процентные выплаты по облигациям, общий объем эмиссии которых равен $100 млн, составят $1,25 млн, ежегодные - $5 млн.

Последующие выплаты процентов состоятся 17 апреля, 17 июля и 17 октября 2017 года.

6 сентября 2016 года Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии облигаций SOCAR, номинированных в долларах США. Общий объем эмиссии составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, доходность - 5% годовых. Проценты будут выплачиваться раз в 3 месяца (4 раза в год), процентные доходы не облагаются налогом.

Облигации были выставлены на продажу 20 сентября 2016 года. По данным SOCAR, спрос на облигации более чем в 2 раза превысил предложение. Так, на ценные бумаги, выпущенные на сумму в $100 млн, было принято заявок на $203 млн 604 тыс.

90% заявок на покупку облигаций было подано физическими лицами, 10% - банками и прочими юридическими лицами.

Процесс сбора заявок на покупку долларовых облигаций SOCAR завершился 10 октября. Размещение было проведено 14 октября. Уже 18 октября SOCAR дала старт процессу продажи долларовых облигаций на вторичном рынке. В тот же день началось начисление процентов по облигациям.

Приобрести облигации на вторичном рынке могут и иностранные инвесторы. Для того чтобы купить облигации компании, следует обратиться в центры ASAN Xidmət №№1 и 5, на «горячую линию» *1999 или же на сайт socaristiqraz.az.

Маркет-мейкером облигаций на вторичном рынке выступает инвестиционная компания PSG Kapital - андеррайтер первичного размещения облигаций SOCAR.

Ликвидность по облигациям составляет один день, т.е. любой желающий может продать облигации и в тот же день получить как номинал, так и начисленные проценты.

Напомним, что SOCAR впервые размещает облигации на внутреннем рынке. На зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов - в феврале 2012 года на сумму $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года на сумму $1 млрд сроком на 10 лет, а в марте 2015 года на $750 млн сроком на 15 лет.

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Алена Салаева, Э.Т.