13 мая во Дворце спорта имени Гейдара Алиева начались соревнования дзюдоистов IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях 6 золотых и 7 серебряных медалей.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер наблюдали за финальными поединками.

В первый день соревнований мужчин по дзюдо на татами вышли спортсмены в весовых категориях 60, 66, 73 килограмма, а соревнований женщин – 48, 52, 57, 63 килограмма, а также парадзюдоистки в весовых категориях 57, 70 килограммов.

Первую золотую медаль нашей стране принесла Эрденебат Базаррагча, ведущая борьбу в соревнованиях женщин в весовой категории 48 килограммов. Ее соперницей в финале была другая представительница Азербайджана Аиша Гурбанлы. В поединке, прошедшем в интересной спортивной борьбе, Э.Базаррагча, одержав победу со счетом 1:0, стала чемпионкой IV Игр исламской солидарности. Третью ступень в этом весе заняла марокканская спортсменка Вафа Идрисси Шорфи.

Наша парадзюдоистка Афаг Султанова, выступавшая на соревнованиях в весовой категории 57 килограммов, одержав победу (иппон) над другой представительницей Азербайджана Севдой Велиевой, поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Оправдал надежды и Орхан Сафаров, представлявший Азербайджан в соревнованиях мужчин в весовой категории 60 килограммов. Одержав в финале победу над турком Бекиром Озлу со счетом 2:1, наш дзюдоист стал обладателем золотой медали.

В борьбе спортсменов в весовой категории 66 килограммов Ниджат Шихализаде, одержав в финале победу (иппон) во встрече с представителем Алжира Хоудом Зоурдани, стал чемпионом IV Игр исламской солидарности.

Еще одну золотую медаль нашей стране в соревнованиях по дзюдо принесла парадзюдоистка Рамиля Каштаева (70 кг). Нанеся в финале поражение (иппон) другой нашей спортсменке Туране Агаевой, она стала обладательницей золотой медали.

В финале соревнований мужчин в весовой категории 73 килограмма встретились два азербайджанских дзюдоиста. Идаят Гейдаров, одержав победу над Рустамом Оруджевым, поднялся на высшую ступень пьедестала почета IV Игр исламской солидарности.

На церемониях награждения спортсменов-победителей медали атлетам вручили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

В честь наших спортсменов-чемпионов прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш государственный флаг.

В первый день соревнований по дзюдо семь азербайджанских спортсменов довольствовались серебряными медалями.

В борьбе женщин Назакят Азизова (52 кг) уверенно дошла до финала, однако в решающем поединке потерпела поражение от представительницы Турции Ирем Коркмаз и завершила выступление на втором месте.

Кифаят Гасымова (57 кг), проиграв в финальном поединке алжирской спортсменке Ратибе Тарикет, довольствовалась серебряной медалью.

Ханым Гусейнова, выступавшая в соревнованиях женщин в весовой категории 63 килограмма, в решающей встрече уступила турецкой спортсменке Бусре Катыпоглу и завершила соревнования на второй ступени.

Другие серебряные медалисты заняли второе место, уступив в финале азербайджанским соперникам. Это – Аиша Гурбанлы (48 кг), Севда Велиева (57 кг), Турана Агаева (70 кг) и Орхан Сафаров (73 кг).

President.az