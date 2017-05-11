Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 11 мая приняли участие в открытии после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Было отмечено, что ширина 8-километровой четырехполосной дороги после реконструкции доведена до 18 метров. Благодаря этой дороге жители поселка смогут через проспект Гейдара Алиева удобно доезжать до центра города Баку, Международного аэропорта Гейдар Алиев и поселков Шувелян, Мардакян, Бузовна, Бильгя и др.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги, и проехал по ней на автомобиле.

Затем была сделана фотография на память.

Ялчин Алиев, Э.Т.