Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 11 мая приняли участие в открытии после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
Было отмечено, что ширина 8-километровой четырехполосной дороги после реконструкции доведена до 18 метров. Благодаря этой дороге жители поселка смогут через проспект Гейдара Алиева удобно доезжать до центра города Баку, Международного аэропорта Гейдар Алиев и поселков Шувелян, Мардакян, Бузовна, Бильгя и др.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги, и проехал по ней на автомобиле.
Затем была сделана фотография на память.
Ялчин Алиев, Э.Т.