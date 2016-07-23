USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Шоу-Бизнес

Стала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТО 07.08.2017 12:28

В скором времени у телеведущего родится ребенок - супруга Андрея Малахова, Наталья Шкулева, готовится стать мамой.

Продюсер Первого канала Наталья Никонова поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером – А.Малахов предпочел уделить внимание семье.

В течение последней недели в СМИ активно обсуждается уход телеведущего и главного редактора проекта «СтарХит» Андрея Малахова из программы «Пусть говорят» и с Первого канала - по информации инсайдеров, журналист уходит в декретный отпуск.

Супруга Андрея Малахова, Наталья Шкулева, ждет ребенка. Изменения в фигуре жены телеведущего стали заметны на кадрах из семейного отпуска, который они проводят на острове Сардиния. Судя по всему, пара больше не планирует скрывать предстоящее пополнение в семье.

На курорте, который популярен среди многих знаменитостей, также отдыхают дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, Филипп Киркоров, Николай Басков, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, Анна Чапман и многие другие.

В минувшие выходные Андрей Малахов и Наталья Шкулева посетили гала-ужин, организованный в клубе Billionaire - именно там отмечал свой юбилей итальянец Джанлука Вакки, побывавший в минувшем году на шоу «Пусть говорят».

Пара никак не комментирует предстоящее пополнение в семье, однако их подписчики уже поздравляют будущих родителей в социальных сетях. По данным источников, знакомых с ситуацией, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Руководство негативно восприняло новость о переменах в личной жизни телеведущего и его желание уйти в декретный отпуск. Ему предложили выбор: остаться вести программу «Пусть говорят» или нянчиться с малышом.

Как сообщают инсайдеры Elle.ru, такая постановка вопроса показалась тележурналисту неприемлемой, так как по российскому законодательству отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.

StarHit

240количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОВ семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕОШвейцарцы вымогают у Азербайджана деньги за прекращение деятельности в оккупированном КарабахеАзербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горамиНазвана самая большая опасность для человекаСотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТОИстория одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕОУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа12:36 МВД и Генпрокуратура об аварии с участием Gelandewagen, повлекшей гибель людей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:28 Стала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТО12:20 Соперник «Карабаха» проиграл датское дерби – ФОТО – ВИДЕО12:04 Армянский язык в Азербайджане: кто и зачем его изучает?11:56 В YouTube новый лидер: клип «See you again» больше не является самым просматриваемым роликом – ВИДЕО11:48 Крупнейшая любительская фубольная лига MFL завершила первый сезон ярким финалом – ФОТО11:32 Ренат Дадашов забил за «Айнтрахт» - ВИДЕО11:24 Кремль опубликовал обещанное видео отдыха и рыбалки Владимира Путина – ФОТО – ВИДЕО11:16 Сотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТО11:08 В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО11:00 Азербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горами10:44 Оксана Расулова и Эльшад Хосе презентуют фильм, трейлер которого вызвал ажиотаж в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО10:36 Хасан Роухани о нагорно-карабахском вопросе10:28 История одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕО10:20 Мубариз Ахмедоглу: Пример Австрии продемонстрировал неэффективность ОБСЕ в урегулировании конфликтов