В скором времени у телеведущего родится ребенок - супруга Андрея Малахова, Наталья Шкулева, готовится стать мамой.
Продюсер Первого канала Наталья Никонова поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером – А.Малахов предпочел уделить внимание семье.
В течение последней недели в СМИ активно обсуждается уход телеведущего и главного редактора проекта «СтарХит» Андрея Малахова из программы «Пусть говорят» и с Первого канала - по информации инсайдеров, журналист уходит в декретный отпуск.
Супруга Андрея Малахова, Наталья Шкулева, ждет ребенка. Изменения в фигуре жены телеведущего стали заметны на кадрах из семейного отпуска, который они проводят на острове Сардиния. Судя по всему, пара больше не планирует скрывать предстоящее пополнение в семье.
На курорте, который популярен среди многих знаменитостей, также отдыхают дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, Филипп Киркоров, Николай Басков, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, Анна Чапман и многие другие.
В минувшие выходные Андрей Малахов и Наталья Шкулева посетили гала-ужин, организованный в клубе Billionaire - именно там отмечал свой юбилей итальянец Джанлука Вакки, побывавший в минувшем году на шоу «Пусть говорят».
Пара никак не комментирует предстоящее пополнение в семье, однако их подписчики уже поздравляют будущих родителей в социальных сетях. По данным источников, знакомых с ситуацией, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Руководство негативно восприняло новость о переменах в личной жизни телеведущего и его желание уйти в декретный отпуск. Ему предложили выбор: остаться вести программу «Пусть говорят» или нянчиться с малышом.
Как сообщают инсайдеры Elle.ru, такая постановка вопроса показалась тележурналисту неприемлемой, так как по российскому законодательству отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.
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