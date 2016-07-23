В скором времени у телеведущего родится ребенок - супруга Андрея Малахова, Наталья Шкулева, готовится стать мамой.

Продюсер Первого канала Наталья Никонова поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером – А.Малахов предпочел уделить внимание семье.

В течение последней недели в СМИ активно обсуждается уход телеведущего и главного редактора проекта «СтарХит» Андрея Малахова из программы «Пусть говорят» и с Первого канала - по информации инсайдеров, журналист уходит в декретный отпуск.

Супруга Андрея Малахова, Наталья Шкулева, ждет ребенка. Изменения в фигуре жены телеведущего стали заметны на кадрах из семейного отпуска, который они проводят на острове Сардиния. Судя по всему, пара больше не планирует скрывать предстоящее пополнение в семье.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июн 8 2017 в 11:27 PDT

На курорте, который популярен среди многих знаменитостей, также отдыхают дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, Филипп Киркоров, Николай Басков, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, Анна Чапман и многие другие.

В минувшие выходные Андрей Малахов и Наталья Шкулева посетили гала-ужин, организованный в клубе Billionaire - именно там отмечал свой юбилей итальянец Джанлука Вакки, побывавший в минувшем году на шоу «Пусть говорят».

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июл 23 2016 в 8:58 PDT

Пара никак не комментирует предстоящее пополнение в семье, однако их подписчики уже поздравляют будущих родителей в социальных сетях. По данным источников, знакомых с ситуацией, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Руководство негативно восприняло новость о переменах в личной жизни телеведущего и его желание уйти в декретный отпуск. Ему предложили выбор: остаться вести программу «Пусть говорят» или нянчиться с малышом.

Как сообщают инсайдеры Elle.ru, такая постановка вопроса показалась тележурналисту неприемлемой, так как по российскому законодательству отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.

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