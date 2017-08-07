USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
В мире

«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕО 07.08.2017 03:40

Еще в мае 2017 Джанлука Вакки делился в инстаграме фотографиями своей красавицы-жены, 32-летней Джорджии Габриэле, а в середине лета ее место на яхте заняла 23-летяя вице-Мисс Вселенная Ариадна Гутьеррес – та самая девушка, на которую на церемонии награждения в 2015 году по ошибке надели корону.

В качестве поздравления с 50-летием (и чтобы закрепить свои права) Ариадна опубликовала на своей странице страстный поцелуй с Джанлукой, подписала снимок «Happy birthday my love!», собрала 250 тысяч лайков и множество неоднозначных откликов: «Не слишком ли рано для признания?», «Это все из-за его денег», — писали в комментариях к посту.

Но ничто не может помешать Джанлуке Вакки наслаждаться жизнью. Яхта миллионера пришвартовалась в Марина-ди-Пьетрасанта у побережья Тирренкого моря на северо-западе Италии, где он отпраздновал юбилей с друзьями в Twiga Beach Club. Именинник танцевал и сам вставал за диджейский пульт, принимал поздравления и распаковывал подарки (среди прочих — сумка Hermès с его портретом).

Впрочем, главное светское событие лета в Италии еще впереди: 65-летний юбилей отпразднует Фаваз Груози. Глава ювелирного дома de Grisogono известен тем, что устраивает лучшие в мире вечеринки с самой модной танцевальной музыкой и правильным соотношением бизнесменов, моделей и богемы. Король черных бриллиантов ждет гостей на Сардинии 8 августа.

Tatler.ru

345количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОИльхам Закиев стал семикратным чемпионом ЕвропыМЧС: Погибших во вчерашнем пожаре в Сумгайыте нет - ФОТО - ОБНОВЛЕНОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОМужчина с ножом пытался прорваться на Эйфелеву башнюУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО«Бавария» обыграла «Боруссию» и выиграла Суперкубок Германии – ВИДЕОМинюст США пообещал не преследовать журналистов за утечки из Белого домаЧисло жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 23В Мексике нашли 14 тайных захоронений

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа07:00 Трамп и президент Южной Кореи назвали КНДР растущей угрозой06:10 Жительницы Алжира выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини05:46 Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали на родине актрисы в Украине05:15 СМИ: в Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов04:44 Мадуро: двое из нападавших на военную базу убиты04:11 Глава МИД Польши: Варшава пока не рассматривает вопрос размещения ракет США03:40 «Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕО03:09 На химическом заводе в Калифорнии возник пожар02:38 Ведущего Fox News отстранили от работы за рассылку непристойных фото02:06 Арестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТО01:32 Польша приветствует новые санкции США против России01:00 Минобороны Венесуэлы: на военную базу напали гражданские00:27 В Колумбии неизвестные напали на миссию ООН, полицейский получил ранения6 августа23:55 В Польше рассказали, на каких условиях будут покупать газ у США23:24 Экс-солиста «Иванушек» похоронят на Троекуровском кладбище