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Шоу-Бизнес

Самира Эфенди спела дуэтом с исполнительницей мегахита «Papito» - ФОТО - ВИДЕО 05.06.2017 14:44

Финалистка шоу «Səs Azərbaycan» Самира Эфенди готовится к презентации международного проекта – клипа на дуэт с румынской певицей Seeya, мировую славу которой принес мегахит «Papito».

Как ранее сообщал 1news.az покорять мировой шоу-бизнес Самира Эфенди будет под творческим псевдонимом EFENDI и руководством азербайджанского продюсера Идриса Джафарова, проживающего и работающего в данный момент в Украине, с которым заключила контракт.

Первым проектом в рамках заключенного контракта стали песня и клип «Танцуй со мной» презентованный сравнительно недавно и рассчитанный на российский шоу-бизнес, очередной же проект нацелен на мировой музыкальный рынок.

Этим проектом станет дуэт С.Эфенди со всемирно известной певицей Seeya «Toca me», который до старта ротаций в Европе уже запущен в эфир на азербайджанскую радиостанцию Xəzər FM, где звучит ежечасно.

В мае в Бухаресте прошли съемки клипа «Toca me» - кадры со съемочной площадки видео, презентация которого состоится в самое ближайшее время, приведены для просмотра ниже.

Продюсер проекта «Toca me» - Идрис Джафаров, в съемках видео принял участие азербайджанский видеограф Рамин Джафаров, над образом певицы работала дизайнер Aiwa.

Трек «Toca me», записанный и сведенный в Бухаресте, будет выпущен под румынским музыкальным лейблом Tommo Production – презентация клипа состоится 7 июня на официальных YouTube каналах певицы Seeya и компании Tommo Production.

Ф.В, Г.Р.

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