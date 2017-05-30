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Шоу-Бизнес

Самира Эфенди сменила имя и начала покорение российского шоу-бизнеса - ВИДЕО 30.05.2017 18:20

Финалистка проекта «Səs Azərbaycan» Самира Эфенди и проживающий в Украине азербайджанский продюсер Идрис Джафаров заключили контракт о сотрудничестве, в рамках которого сегодня в сети был презентован их первый проект.

Одним из условий контракта, по которому С.Эфенди станет участницей серии международных проектов, стала смена ее сценического имени – с сегодняшнего дня певица будет выступать под творческим псевдонимом EFENDI.

Первым в серии совместных проектов певицы и продюсера стал клип на песню «Я танцую», созданную командой Art Sound Production – клип, над которым работали более 100 человек, был снят в столице Азербайджана командой Jafarov Creative во главе с видеографом Рамином Джафаровым.

Презентовано видео «Я танцую» на одном из самых крупных российских музыкальных YouTube каналов Star Pro – и именно российская компания Star Production будет заниматься продвижением трека и клипа «Я танцую». 

Над образами певицы в клипе работали дизайнер Aiwa, визажисты Наргиз Кулиева и Сакина Мустафаева, парикмахер Эльнур Алиев – в съемочном процессе приняла участие танцевальная группа «Nero», возглавляемая хореографом Эмином Усейновым.

Ф.В, Г.Р.

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