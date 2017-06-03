Певица Саида Султан, набрав голоса телезрителей, отстранила от игры в «Maşın» шоу актрису Пярвин Абиеву, которая после ухода из проекта разместила в социальной сети Instagram нижеприведенный комментарий, посвященный С.Султан.

«Народ меня ненавидит? Почему? Я защищала в эфире семью и родного брата. Я не сломалась перед женщиной, у которой нет личности. Очень хотелось все подробно рассказать в эфире, но, к сожалению, этого нельзя сделать.

Почему народ так быстро забыл о том, что эта женщина плюнула в лицо в прямом эфире своей родной бабушке? Она показала в ходе эфира язык моему родному брату, я посадила ее на место и в результате стала плохой, меня возненавидели. Еще раз повторяю, что речь идет именно о родном брате, а не о Кянане М.М.



Что бы вы делали на моем месте? Кто она, какой у нее уровень, чтобы вот так обращаться с моей семьей? Да, я извинилась перед ней. Но хочу, чтобы все знали – тот, кто покажет язык моей семье, останется без языка. Я верю, что Мурад Дадашов примет в связи с этим соответствующие меры.



Все слышали то, что она говорила – там более 10 камер и множество микрофонов. Надеюсь, что будут приняты меры. Вы увидите ее настоящее лицо. Пока я жива, она не станет обладательницей машины. По совести скажите, что бы вы сделали, если бы кто-то показал в эфире язык вашей семье?» - пишет в Instagram Пярвин Абиева.

Также актриса отмечает, что ее расстроил именно выбор телезрителей, так как именно они посылают в эфир смс-голоса: «Зрители отправят домой и Саиду, и Азера…»

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Ф.В, Г.Р.