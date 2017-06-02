В ходе прямого эфира «Maşın» шоу между актрисой Пярвин Абиевой и певицей Саидой Султан произошел скандал.

С.Султан поддерживала в ходе эфира Джавада Раджабова, который пообещал, что в случае если наберет голоса телезрителей, он уберет из игры режиссера Кянана М.М., которого поддерживала П.Абиева, попросившая зрителей голосовать против Дж.Раджабова.

«Уход Кянана это все равно, что мой уход, поэтому прошу голосовать за моего брата», - заявила П.Абиева в эфире.

Данную реплику прокомментировала Саида Султан, однако зрители не услышали ее слов, так как микрофон у певицы отключили, так же как затем и у актрисы. После включения микрофонов зрители услышали словесную перепалку, завершившуюся тем, что ведущий программы, заслуженный артист Мурад Дадашов подошел к Пярвин Абиевой и закрыл ей рот рукой - как это было, можно увидеть в ролике, приведенном для просмотра ниже.

По завершении эфира П.Абиева, написав пост в Instagram, извинилась перед телезрителями за сложившуюся ситуацию, отметив, что не является скандалисткой, а была выведена из себя, подчеркнув, что страдает неврозом и до участия в «Maşın» шоу советовалась с психологом.

Также актриса подчеркнула, что не ругалась в эфире, а жест М.Дадашова, закрывшего ей рот рукой, был направлен на ее успокоение, а не на приостановку потока ругательств.

«Извинюсь перед каждым в прямом эфире», - отмечает П.Абиева в своем сообщении в Instagram.

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Ф.В, Г.Р.