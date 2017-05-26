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Шоу-Бизнес

Мири Юсиф станет отцом в третий раз - ФОТО 26.05.2017 12:30

Популярный исполнитель Мири Юсиф сообщил поклонникам в социальной сети Instagram о том, что в его семье ожидается прибавление.

Певец Мири Юсиф с супругой Наргиз, которых называют одной из самых красивых пар в азербайджанском шоу-бизнесе, вновь готовятся стать родителями – радостной новостью исполнитель поделился в социальной сети Instagram, где представил снимок с беременной супругой, снятый во время свадьбы Хайяма Нисанова.

Нижеприведенное фото Мири Юсиф сопроводил комментарием «Atalar üçdən deyib» - отметим, что у пары растут сын Мири Гусейн и дочь Адель.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @miriyusif, Лала Гулиева

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