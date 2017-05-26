USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Шоу-Бизнес

Хайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕО 26.05.2017 08:00

Один из самых завидных холостяков азербайджанского шоу-бизнеса – певец Хайям Нисанов – вчера распрощался с холостой жизнью.

Как удалось певцу удержать сие событие в тайне – до сих пор загадка! Похоже, жених предупредил всех друзей и товарищей, чтоб они не поздравляли его в сети с женитьбой и ничем таким там не делились...

Не послушался Хайяма, кажется, только ведущий и актер Илькин Гасани – именно он выложил на своём аккаунте в Instagram видео со свадьбы Хайяма. А дальше стала вырисоваться все картина – свадьба проходила в концертно-банкетном комплексе «Buta Palace», и все снимки азербайджанских знаменитостей, сделанные вчера вечером в этом зале, были именно со свадебного торжества певца, хоть сами знаменитости в своих поздравлениях и не называли имён – ни Хайяма, ни его избранницы.

Судя по ленте Instagram, на свадьбу были приглашены коллеги певца: Зульфия Ханбабаева, Манана, Ройа, Адалят Шукюров, Намик Гарачухурлу, Натаван Хабиби, Аббас Багиров, Севда Яхьяева, Кенуль Каримова и многие другие известные артисты и телеведущие. Выяснилось, что поздравить Хайяма и его молодую жену прилетели даже звезды российского шоу-бизнеса Ани Лорак и Леонид Агутин – когда они были на сцене, многие из приглашенных включили в социальной сети Facebook «Прямой эфир».

Несмотря на то, что Хайям Нисанов скрыл свадьбу от прессы, мы присоединяемся к многочисленным поздравлением и от души желаем: Хайям, будь счастлив!

С.К.

5664количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОУвеличено число нерабочих дней в июне - КАЛЕНДАРЬАзербайджанец оказался самым богатым наследником России по версии Forbes - ФОТОВ Баку в автобусе избили карманника – ВИДЕО«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» - ВИДЕОВ Баку ликвидируется круг Физули – КАРТАПассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕОАрмяне просят Бога помочь им захватить БакуМинобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулумаХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 мая10:12 Эрдоган провел первую встречу с новым президентом Франции10:04 Статус-кво в Карабахе не может более сохраняться - Глава комиссии Европарламента09:56 Министром иностранных дел Армении остался Эдвард Налбандян09:48 Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНО09:40 ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреляли азербайджанские позиции09:32 В Японии мужчина совершил поджог в скоростном поезде09:24 СМИ: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около года09:16 Цены на нефть Brent упали ниже 51 доллара за баррель09:08 В Манчестере задержали десятого подозреваемого по делу о теракте09:00 Опрос: 64% американцев считают Россию врагом08:00 Хайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕО07:00 Животных оставили умирать в клетках после закрытия зоопарка в Аргентине06:15 83-летний старик, который ненавидел кошек, после смерти оставил приюту $275 тыс.05:40 В Лас-Вегасе школьный автобус столкнулся с внедорожником05:05 Ученые назвали одну из главных опасностей недосыпания