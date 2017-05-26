Один из самых завидных холостяков азербайджанского шоу-бизнеса – певец Хайям Нисанов – вчера распрощался с холостой жизнью.

Как удалось певцу удержать сие событие в тайне – до сих пор загадка! Похоже, жених предупредил всех друзей и товарищей, чтоб они не поздравляли его в сети с женитьбой и ничем таким там не делились...

Не послушался Хайяма, кажется, только ведущий и актер Илькин Гасани – именно он выложил на своём аккаунте в Instagram видео со свадьбы Хайяма. А дальше стала вырисоваться все картина – свадьба проходила в концертно-банкетном комплексе «Buta Palace», и все снимки азербайджанских знаменитостей, сделанные вчера вечером в этом зале, были именно со свадебного торжества певца, хоть сами знаменитости в своих поздравлениях и не называли имён – ни Хайяма, ни его избранницы.

Судя по ленте Instagram, на свадьбу были приглашены коллеги певца: Зульфия Ханбабаева, Манана, Ройа, Адалят Шукюров, Намик Гарачухурлу, Натаван Хабиби, Аббас Багиров, Севда Яхьяева, Кенуль Каримова и многие другие известные артисты и телеведущие. Выяснилось, что поздравить Хайяма и его молодую жену прилетели даже звезды российского шоу-бизнеса Ани Лорак и Леонид Агутин – когда они были на сцене, многие из приглашенных включили в социальной сети Facebook «Прямой эфир».

Несмотря на то, что Хайям Нисанов скрыл свадьбу от прессы, мы присоединяемся к многочисленным поздравлением и от души желаем: Хайям, будь счастлив!

С.К.