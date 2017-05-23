USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Шоу-Бизнес

Ариана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере – ФОТО 23.05.2017 10:58

В результате взрыва на крытом стадионе «Манчестер Арена» (Великобритания), где проходил концерт  всемирно известной певицы Арианы Гранде, были госпитализированы 59 человек, получивших травмы различной степени тяжести.

Ариана Гранде сделала первое заявление после произошедшей трагедии, разместив в социальной сети Twitter следующий комментарий: «Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов».

Отметим, что во время взрыва погибли 19 человек.

Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ф.В, Г.Р. 

131количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Провал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТОМелания Трамп отказалась держать мужа руку во время официального визита - ВИДЕОИзвестные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТОТигран II: скиф, правивший в скифском царстве…Народная артистка Кенуль Хасиева: «После публикаций в СМИ о том, что я больна раком кожи, маме стало плохо…» - ФОТОВице-премьер Туркменистана совершил самоубийствоСтали известны имена братьев, погибших при пожаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНОЭрдоган поставил на место представителя Армении на саммите ОЧЭСИгроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции - ВИДЕОДорожная полиция Баку прокомментировала информацию о продаже наклеек для движения по «Полосам Исламских игр»

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 мая10:58 Ариана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере – ФОТО10:50 Игроки «Реала» во время празднования победы: «Пике, мерзавец, приветствуй чемпионов!» - ВИДЕО10:42 Официальный курс маната ко всем валютам на 23 мая10:34 ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО10:26 В Батуми состоится встреча министров обороны в трехстороннем формате10:18 В Баку женщина бросилась с восьмого этажа, но осталась жива10:10 ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреляли азербайджанские позиции10:02 Снимается запрет на движение по «Полосам Исламских игр»09:56 Российский блогер поплатился за свое неадекватное поведение в Мексике - ВИДЕО - ФОТО09:48 Временный поверенный в делах: «Португалия готова поделиться опытом в развитии туризма с Азербайджаном» - ФОТО09:40 Хасан Роухани: Тегеран намерен развить связи с Баку до уровня стратегического союзничества09:32 Итальянцы разработали чехол для смартфона, который может заварить кофе - ВИДЕО09:23 Названы страны с самым большим числом жителей, страдающих от ожирения09:15 Откровенные наряды 71-летней Шер на церемонии Billboard произвели фурор - ФОТО09:08 Ученые доказали возможность «космического» зачатия детей