В результате взрыва на крытом стадионе «Манчестер Арена» (Великобритания), где проходил концерт всемирно известной певицы Арианы Гранде, были госпитализированы 59 человек, получивших травмы различной степени тяжести.

Ариана Гранде сделала первое заявление после произошедшей трагедии, разместив в социальной сети Twitter следующий комментарий: «Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов».

Отметим, что во время взрыва погибли 19 человек.

Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ф.В, Г.Р.