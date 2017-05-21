Одна из самых красивых турецких актрис Фахрия Эвджен оказалась незамеченной со стороны мировых СМИ на международном кинофестивале в Каннах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mynet.com, Ф.Эвджен приняла участие в премьерном показе фильма «Истории семьи Майровиц», прошедшем в рамках юбилейного, 70-го Каннского кинофестиваля.

Появившейся на красной фестивальной дорожке в преддверии показа Ф.Эвджен не удалось привлечь внимание мировых СМИ, проигнорировавших актрису и занятых съемками и интервью с другими селебрити.

Это уже второй провал турецкой звезды в Каннах, в прошлом году возлюбленной Бурака Озчивита также не удалось оказаться в центре внимания западных СМИ и фотографов, проигнорировавших турецкую красавицу.

Кадры с красной дорожки, предшествующей показу фильма «Истории семьи Майровиц», приведены ниже.

Сама Фахрия Эвджен никак не комментирует данную ситуацию, делясь в сети снимками из Канн, на которых запечатлена с легендарной Клаудией Кардинале, которую называет «живой легендой», восхищаясь ее красотой.

Отметим, что в фильме «Сеньора Энрика» Ф.Эвджен сыграла молодую Клаудию Кардинале.

Публикация от Fahriye Evcen (@evcenf) Май 21 2017 в 12:09 PDT

Публикация от Fahriye Evcen (@evcenf) Май 21 2017 в 12:48 PDT

Ф.В, Г.Р.

Фото: Mynet.com, Instagram by @evcenf