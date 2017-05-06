Российская теле и радиоведущая, актриса и модель Виктория Боня стала причиной недопонимания турецкой звездной пары Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной тому стал like и комментарий «nice» Виктории Бони на одну из фотографий Б.Озчивита, к которой актера приревновала Ф.Эвджен.

Отметим, что за Викторией Боней в социальной сети Instagram следят более 5,3 миллионов подписчиков.

В.Боня является поклонницей сериала «Великолепный век», в котором Б.Озчивит сыграл одну из ролей – также российская знаменитость дружит с главной звездой этого сериала актрисой Мерьем Узерли.

И если к обычным многочисленным фанаткам своего будущего мужа Ф.Эвджен относится спокойно, то девушки со звездным статусом не дают ей покоя, и это не первый случай ссоры из-за комментария и like в Instagram. Ранее ссора произошла из-за комментария и like другой звездной поклонницы Б.Озчивита – супермодели иранского происхождения Махлагхи Джабери, оставившей под снимком актера в Instagram комментарий «yakışıklı» (красавчик).

Увидев комментарий и резонанс, вызванный им в СМИ, Ф.Эвджен настояла на том, чтобы Б.Озчивит заблокировал М.Джабери в Instagram и впервые за их роман поделился в сети совместным снимком, показав тем самым всем, что его сердце занято давно. Нижеприведенная фотография стала сенсацией в сети и набрала более 1,3 миллионов like.

Ф.В, Г.Р.