2 мая ушла из жизни супруга народного артиста СССР Рашида Бейбутова Джейран ханум.

Летом 2016 года Джейран Бейбутова перенесла инфаркт, после чего у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Дж.Бейбутовой не стало 2 мая – прощание с ней прошло в мечети «Тезе пир», похоронена она была на Ясамальском кладбище.

«Не могу поверить в уход мамы. Она моя любимая радость, зеленоглазая мамочка моя. Я стала сиротой. Теперь они вместе…» - написала дочь Рашида и Джейран Бейбутовых - заслуженная артистка Рашида Бейбутова в социальной сети Facebook, делясь горем с друзьями.

«Что такое пытка? Вот она, моя пытка – любовь моя, печаль моя», - отмечает Р.Бейбутова.

Allah rəhmət eləsin.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Qafqazinfo.az