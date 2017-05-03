Ушла из жизни супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова Джейран ханум.

«Мне страшно, я умираю от осколков боли. Мама, моя зеленоглазая красивая мама ушла от нас…» - написала в социальной сети Facebook дочь Рашида и Джейран Бейбутовых заслуженная артистка Азербайджана, певица Рашида Бейбутова.

Летом 2016 года Джейран Бейбутова перенесла инфаркт, после чего у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Дж.Бейбутовой не стало минувшей ночью – прощание с супругой легендарного Рашида Бейбутова состоится сегодня в 12:00 в мечети «Тезе пир», похоронена она будет на Ясамальском кладбище.

Allah rəhmət eləsin.

Рашида Бейбутова с родителями

Джейран Бейбутова с зятем Кямилем Шахвердиевым

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Ф.В, Г.Р.