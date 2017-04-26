Вчера ленты новостей отечественных СМИ и социальных сетей украшали фотографии со свадьбы известного шоумена Илькина Гасани – приглашенные на свадьбу звезды, звездочки и звездульки в своих блогах и страницах в Сети делились фотографиями и поздравляли молодоженов с одним из самых важных дней в их жизни.

Илькин и его избранница Айсель за несколько часов превратились в ньюсмеров дня. Благодаря фото- и видеоотчетам в прессе мы тоже стали свидетелями того, как вся отечественная тусовка отрывалась на свадьбе популярного шоумена.

Сегодня уже и сам Илькин поделился фотографией со своей свадьбы, на которой он запечатлен с невестой, и выразил благодарность всем гостям за чудесный праздник.

Стали также известны некоторые подробности свадебного торжества – ответственную миссию ведущего Илькин возложил на своего друга и коллегу Насибу Нуру, поздравляли виновников торжества Фаик Агаев, Адалят Шукюров и другие известные и калибром поменьше артисты, а Ройа с ребятами из Bozbaş Pictures обрадовала собравшихся сюрпризом, исполнив знаменитый хит певицы и Мири Юсифа Səndən 1Dənədir с новым, шутливым текстом.

Стало также известно, что супруга Илькина - Айсель - журналист, работает на телеканале АТВ репортером в передаче ATV maqazin оnlarda.

Свадьба закончилась далеко за полночь, артисты не ругались из-за микрофона, как это обычно бывает, когда на торжество приглашают много знаменитостей, наоборот, было весело. Одним словом, праздник удался.

Сеймур Закаряев, Э.Т.