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Шоу-Бизнес

В сети появились снимки со свадьбы Илькина Гасани – ФОТО – ВИДЕО 25.04.2017 19:46

Сегодня один из завидных женихов отечественного шоу-бизнеса, популярный ведущий и актер Илькин Гасани попрощался с холостяцкой жизнью.

Распрощался невероятно красиво – свадьба шоумена состоялась с размахом и шумом в одном из столичных ресторанов.

Легче сказать кого не было на этой свадьбе, чем кто был – Илькина очень любят и уважают друзья и коллеги. В сети уже появились фотографии со свадебного торжества – гости делятся снимками с праздника и поздравляют молодоженов.

Относительно избранницы Илькина подробностей нет, поскольку он старается не афишировать свою личную жизнь. Согласно информации СМИ, ведущий женился на сотруднице телеканала АТВ, очаровательной девушке по имени Айсель.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем молодым счастья!

Сеймур Закаряев

 

Публикация от @wedding_azerbaijan

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