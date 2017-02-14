Провалившись на XXVIII Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» в Сочи, команда из оккупированного армянами Ханкенди «С хлебом и солью» готовится к выступлению на фестивале лиг Москвы и Подмосковья, о чем сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Потерпев неудачу на фестивале в Сочи, команда карабахских сепаратистов ищет все возможные и невозможные способы заявить о себе в мире КВН и, не сумев пройти в Высшую лигу, а тем самым потеряв эфир на Первом российском канале, пытается напомнить о себе в региональных лигах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Moskvn.ru, фестиваль лиг Москвы и Подмосковья представляет собой мероприятие, где в течение нескольких дней на сцене Дома КВН выступают около 150 команд, которые стремятся попасть в разные лиги Москвы и Московской области.

Фестиваль стартовал 14 февраля, а завершится 18 числа – выступление КВН-команда карабахских сепаратистов из оккупированного армянами Ханкенди запланировано на 16 февраля.

Напомним, что ранее участие команды «С хлебом и солью» в фестивале «КиВиН-2017» в Сочи в январе вызвало недовольство азербайджанской стороны. По этому поводу официально свое недовольство выразил Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК). Также МИД АР заявил, что приглашение команд сепаратистского режима на фестиваль КВН противоречит стратегическим связям Азербайджана и России.

С осуждением данного факта выступило и Министерство культуры и туризма Азербайджана, а Министерство молодежи и спорта заявило, что Азербайджан и вовсе может отказаться от участия в данном фестивале.

В связи с ситуацией тогда высказался и генеральный директор АМиК Александр Александрович Масляков, заявивший следующее: «Ни одна команда в Клубе не представляет «Арцах». Мы следим за ситуацией и не допустим такого рода провокаций».

Надеемся что и в этот раз соответствующие органы не оставят без внимания факт участия команды армянских сепаратистов из оккупированного армянами Ханкенди в московском фестивале КВН, как то, что и тут «С хлебом и солью» потерпит очередную неудачу.

1news.az