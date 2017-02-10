Резко ухудшилось состояние здоровья режиссера Шахина Закизаде, проходящего курс лечения от рака крови.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Axsam.az, Ш.Закизаде помещен в реанимационное отделение.

Супруга режиссера Сабина Закизаде отмечает, что муж не узнает и ее: «Я готова ко всему. Не перестаю надеяться на Бога, молюсь. Жду от Бога чуда».

Отметим, что резкое ухудшение состояния здоровья Ш.Закизаде произошло на третьем этапе химиотерапии – ранее врачи отмечали прогресс в лечении.

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Ф.В, Г.Р.