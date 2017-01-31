Суперзвезда мирового шоу-бизнеса певица и актриса Дженнифер Лопес примкнула к знаменитостям, выступающим против политики президента США Дональда Трампа.

«Буду честна, чувствую себя так, словно сплю и вижу ночной кошмар. Как в стране, основанной иммигрантами, слово «иммигрант» может стать плохим», - отмечает Дженнифер Лопес в комментарии к нижеприведенному ею в социальных сетях снимку, на котором сфотографирован плакат с надписью «Мы все иммигранты».

Таким образом Дженнифер Лопес высказала свой протест против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего принимать беженцев и на время закрывшего въезд в США гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Отметим, что ранее в связи с ужесточением миграционного законодательства США свои протесты выказали Мэрил Стрип, Рианна, Эштон Катчер и другие знаменитости.

Читайте по теме:

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Эштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕО

Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на вручении премии «Золотой глобус»

Феликс Вишневецкий, Г.Р.