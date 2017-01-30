Актер Эштон Катчер открыл церемонию вручения премии Гильдии киноактеров речью о Дональде Трампе.

Напомним, что ранее стало известно об указе нового президента США, который запрещает въезд в страну гражданам семи мусульманских государств: согласно документу, теперь в страну не смогут попасть ищущие убежище из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Эштон Катчер вышел на сцену премии Гильдии киноактеров США и раскритиковал весьма спорное распоряжение президента Трампа. 38-летний актер поприветствовал всех присутствующих в зале, находящихся перед экранами телевизоров, а также обратился к тем, кто «является частью моей Америки» (имея в виду всех граждан США, когда-то приехавших в страну из других государств) и кто застрял в аэропортах. Актер демонстративно ударил себя в грудь, выразив поддержку беженцам.

«Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров», — обратился актер со сцены к беженцам.

На речь Эштона зал отреагировал громкими овациями.

Ранее Катчер уже высказывал недовольство политикой Трампа: в своем Twitter Катчер напомнил подписчикам, что его супруга Мила Кунис тоже в свое время эмигрировала в США: «Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь прямо закипает! Мы никогда не были нацией, которая построена на страхе. Сострадание является частью этнокультуры Америки».

Напомним, что актер не первый, кто выразил свое недовольство политикой нового президента на кинопремии: ранее Трампа раскритиковала Мерил Стрип во время церемонии «Золотого глобуса».

Spletnik.ru