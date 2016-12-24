В ночь с 23 на 24 декабря звезда турецкого кино актер Бурак Озчивит отпраздновал 32-й день рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, свой день рождения Б.Озчивит отмечал в одном из стамбульских отелей в кругу семьи, близких друзей и возлюбленной – одной из самых красивых актрис современного турецкого кинематографа Фахрией Эвджен.

В самый разгар вечера Б.Озчивит преклонил колено перед своей возлюбленной и преподнес ей кольцо, стоимостью в 90.000 турецких лир (45.000 AZN), со словами «Выходи за меня замуж!» - на что получил положительный ответ.

Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщали о том, что звездная пара уже начала готовиться к свадьбе, которая состоится летом 2017 года – отметим, что звездный роман длится три года.

Феликс Вишневецкий, И.А.